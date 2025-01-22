Yunanistan'ın Yeni Parlamento Başkanı Nikitas Kaklamanis Oldu

Yunanistan'da Parlamento Başkanı Değişti

Yunanistan'da, 300 sandalyeli mecliste yapılan oylamada Nikitas Kaklamanis, 247 oy alarak yeni parlamento başkanı olarak seçildi. Kaklamanis, iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi ve muhalefet partileri olan PASOK, SYRIZA, Yunan Çözümü ile Spartalılar tarafından da desteklendi.

Önceki Görevleri ve Siyasi Geçmişi

Daha önce Atina Belediye Başkanlığı ve Sağlık ve Sosyal Dayanışma Bakanlığı görevlerinde bulunan Kaklamanis, pek çok kez Atina'dan milletvekili olarak seçilmiştir.

Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Yaklaşıyor

Başbakan Kiryakos Miçotakis, 15 Ocak'ta yaptığı açıklamada, mevcut Parlamento Başkanı Konstantinos Tasulas'ı cumhurbaşkanı adayı olarak göstermişti. Cumhurbaşkanlığı seçimleri ise 25 Ocak'ta gerçekleşecek.

Cumhurbaşkanlığı Seçim Süreci

Yunanistan'da cumhurbaşkanı, parlamento tarafından mevcut cumhurbaşkanının görev süresinin bitmesine en az bir ay kala 5 yıllık süre için seçilir. Bir kişi en fazla 2 dönem cumhurbaşkanlığı yapabilir. Adayın cumhurbaşkanı seçilmesi için milletvekili sayısının en az üçte ikisi kadar oy alması şarttır. Eğer bu oy oranına ulaşılamazsa, seçim 5 gün içinde tekrarlanır. İkinci turda da gerekli oy sağlanamazsa, bu süreç üçüncü bir seçimle devam eder. Sonunda, parlamento üye tamsayısının beşte üçünü destekleyen aday cumhurbaşkanı olur. Üçüncü turda da sonuç alınamazsa, 5 gün sonra yapılacak salt çoğunlukta bir seçim ile yeni cumhurbaşkanı belirlenir.