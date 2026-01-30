Yüreğir Belediyesi kriz masası kurdu — Adana'da sağanak önlemi

Kriz Masası Oluşturuldu

Adana genelinde etkisini artıran sağanak yağışlar nedeniyle Yüreğir Belediyesi tarafından kriz masası oluşturuldu. Kurulan merkez, olası olumsuzluklara karşı koordinasyonu sağlamak amacıyla faaliyet gösteriyor.

Koordinasyon ve Nöbet

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı başkanlığındaki kriz masası, yaşanabilecek aksaklıklara karşı sabaha kadar nöbet tutacak şekilde çalışıyor. Kriz masasında saha çalışmaları anlık olarak takip ediliyor ve yönlendiriliyor.

Saha Ekipleri ve Hazırlıklar

Yağışlardan etkilenmesi muhtemel bölgelerde önlemler alınırken, belediyeye bağlı tüm müdürlük ve ekiplerin sahada görev yaptığı belirtildi. İş makineleri, teknik ekipmanlar ve personel, su baskınları ve acil durumlara anında müdahale etmek üzere gece boyunca teyakkuz halinde bulunacak.

Destek ve İletişim

Kriz masası ayrıca lojistik hazırlıklarını tamamladı; 2 bin kişilik sıcak yemek hazırlığı yapıldı. Vatandaşların ihtiyaç ve acil durum bildirimleri için belediyenin 0322 328 87 80 numaralı hattı 24 saat hizmet veriyor.

ADANA’DA ETKİLİ OLAN YOĞUN YAĞIŞLAR NEDENİYLE YÜREĞİR BELEDİYESİ TARAFINDAN KRİZ MASASI OLUŞTURULDU.