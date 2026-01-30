Yüreğir Belediyesi kriz masası kurdu — Adana'da sağanak önlemi

Yüreğir Belediyesi, Adana'daki yoğun yağışlara karşı Ali Demirçalı başkanlığında kriz masası kurdu; ekipler, iş makineleri ve 2 bin kişilik yemekle 24 saat teyakkuzda.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 21:10
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 21:10
Kriz Masası Oluşturuldu

Adana genelinde etkisini artıran sağanak yağışlar nedeniyle Yüreğir Belediyesi tarafından kriz masası oluşturuldu. Kurulan merkez, olası olumsuzluklara karşı koordinasyonu sağlamak amacıyla faaliyet gösteriyor.

Koordinasyon ve Nöbet

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı başkanlığındaki kriz masası, yaşanabilecek aksaklıklara karşı sabaha kadar nöbet tutacak şekilde çalışıyor. Kriz masasında saha çalışmaları anlık olarak takip ediliyor ve yönlendiriliyor.

Saha Ekipleri ve Hazırlıklar

Yağışlardan etkilenmesi muhtemel bölgelerde önlemler alınırken, belediyeye bağlı tüm müdürlük ve ekiplerin sahada görev yaptığı belirtildi. İş makineleri, teknik ekipmanlar ve personel, su baskınları ve acil durumlara anında müdahale etmek üzere gece boyunca teyakkuz halinde bulunacak.

Destek ve İletişim

Kriz masası ayrıca lojistik hazırlıklarını tamamladı; 2 bin kişilik sıcak yemek hazırlığı yapıldı. Vatandaşların ihtiyaç ve acil durum bildirimleri için belediyenin 0322 328 87 80 numaralı hattı 24 saat hizmet veriyor.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

