'Yusuf' bebeğin ölümüne dair adli tıp raporu çıktı: Bebeğin kanında uyuşturucu çıktı

İstanbul Fatih'te 2,5 aylık Yusuf bebeğin hayatını kaybetmesiyle ilgili dava açıldı. Bebeğin kanında metamfetamin bulunduğu ortaya çıktı. Bebeğe uyuşturucuyu verdiği iddia edilen Fas uyruklu anne, eşi ve Cezayir uyruklu bir arkadaşı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Adli Tıp raporuna göre, bebeğe uyuşturucu anne sütüyle ya da suyla karıştırılarak verilmiş olabilir.

Olay, geçen yıl Fatih ilçesindeki Molla Gürani Mahallesi'nde meydana geldi. Fas uyruklu anne Chaimae El Omarı, o gece 2,5 aylık bebeği Yusuf'u süt verip yanına yatırdı. Sabaha karşı saat 04.00'te uyandığında bebeğini salonda yüzüstü ve morarmış halde buldu. Eşinin Mısır'da olduğunu, evlerinde kalan ve kendisine yardım eden Cezayir uyruklu Cherif Cossaw'ın da odada uyuduğunu gördü. Cherif'e ne olduğunu soran anne, adamın rahat davrandığını söyledi. Anne, eşinin arkadaşlarını arayıp bebeği hastaneye götürdü. Ancak saat 06.30'da bebeğin öldüğü haberini aldı. Anne, Cherif'in bebeğini öldürdüğünü düşünerek şikayetçi oldu.

Şüpheli Cherif o gün evden kaçtı. Anne Chaimae'nin ise polis karakolunda şikayetçi olarak ifadesi alındı. Anne Chaimae, Cherif'e olaydan 4 gün önce evin anahtarını verdiğini, olay gecesi bebeğiyle uyuduklarını, saat 02.00'da bebeğin altını değiştirdiğini, bu sırada Cherif'in evde olmadığını, saat 04.00'te uyandığında bebeğini salonda yüzüstü gördüğünü ve Cherif'in bebeğini öldürmüş olduğunu anlattı.

Bebeğin otopsisinde, bebeğin vücudunda herhangi bir yara izi bulunmadığı, ancak kanında, idrarında ve göz içi sıvısında metamfetamin, amfetamin ve lidokain gibi uyuşturucu ve ilaç maddeleri tespit edildiği, ölüm sebebinin uyarıcı madde zehirlenmesi olduğu belirlendi.

Evde bulunan mamada ise uyuşturucu veya uyarıcı bir madde bulunmadı.

Savcılık, olay günü evden ayrılan Cherif Cossaw'ı yakalamak için emir çıkardı. Şüpheli anne Chaimae'nin savcılıkta verdiği ifadede, Cherif'i olaydan sonra bir daha görmediğini, hamile kalmadan önce uyuşturucu kullandığını, bebeğin doğduktan sonra uyuşturucu bıraktığını söyledi.

Anne Chaimae, Cherif'in uyuşturucu kullandığını bildiğini ancak evde içmediğini, bebeğinin nasıl öldüğünü anlamadığını, polise Cherif'in bebeği öldürmüş olabileceğini söylediğini, bebeği öldürmediğini iddia etti.

Savcılık, her iki şüphelinin de bebeğe uyuşturucu madde vererek zehirledikleri ve ölümüne neden oldukları gerekçesiyle çocuğa karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

İstanbul’da yargılanan bir davada, uyuşturucu maddelerden ölen bebek El Omarı ile ilgili Adli Tıp Kurumu 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu’nun raporu mahkemeye sunuldu.

Rapora göre, “Bebeğin 13 Nisan 2022 tarihinde saat 05.00’den önce öldüğü, ölüm sebebi olan uyarıcı maddenin annenin sütüyle, yiyeceklerle ya da suyla karıştırılarak verilmiş olabileceği, bu iki ihtimal arasında tıbbi olarak ayrım yapılamadığı, bebeğin ölmeden önceki 24 saat içinde uyarıcı maddeye maruz bırakıldığı.” ifade edildi.

Dava sürerken, Cherif Cossaw adlı sanık 28 Eylül 2023’te yakalandı ve tutuklandı. Cossaw, Chaimae ve eşinin 4 yıl önce komşusu olduğunu, eşinin hapse girmesi üzerine Chaimae’ye bebek malzemeleri getirdiğini, aralarında bir ilişki olmadığını söyledi. Cossaw, Chaimae’nin metamfetamin bağımlısı olduğunu ve bazen günlerce uyumadığını, kendisinin ise olay gecesi hap ve esrar aldığını ve eve gidip uyuduğunu anlattı. Cossaw, “Eve vardığımda diğer sanık ve bebek yatak odasındaydı, kapı açıktı, içeri baktım ve salona geçtim. Onun evi benim evim gibiydi. Gece bebeğe dokunmadım. Bebeğin nasıl öldüğünü bilmiyorum. Bebeği yerde yatarken görmedim.” dedi.