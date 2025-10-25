Yusuf İbiş İzmir'de Gençlik Buluşmasında: 'Gençler bizim en büyük gücümüz'

Bayraklı - Gençlik Buluşması

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş, İzmir'de düzenlenen programda gençlerle bir araya geldi. AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İbiş, partisinin İzmir İl Gençlik Kolları tarafından Bayraklı ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen "Gençlik Buluşması" programına katıldı.

Programda gençlerle sohbet eden İbiş, hükümetin İzmir'deki gençler için attığı adımları ve planlanan yatırımları anlattı. Açıklamada görüşlerine yer verilen İbiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir'e ve gençliğe büyük önem verdiğini vurguladı.

"Gençler bizim en büyük gücümüz, bu ülkenin hem bugünü hem de yarını sizlerin omuzlarında yükselecek." sözleriyle gençlere seslenen İbiş, şehir yönetimine ilişkin eleştirilerini şu ifadelerle dile getirdi:

"İzmir, yüksek genç nüfus potansiyeline rağmen yerel yönetimlerce etkin şekilde yönetilemedi. CHP yönetimi suça karışanlara değil, İzmirli gençlerin..."

İbiş, gençlerin İzmir'in her köşesinde milletin sesi olduğunu belirterek, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

