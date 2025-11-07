Yusuf Tekin: Eğitimde Başarı İçin Tüm Aktörler Birlikte Hareket Etmeli

Yusuf Tekin, TOGEM-DER ile imzalanan Kütüphane Protokolü töreninde tüm paydaşların birlikte hareket etmesinin eğitimde başarı için şart olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 13:10
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 13:10
Yusuf Tekin: Eğitimde Başarı İçin Tüm Aktörler Birlikte Hareket Etmeli

Yusuf Tekin: Eğitimde Başarı İçin Tüm Aktörler Birlikte Hareket Etmeli

Milli Eğitim Bakanlığı ile Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEM-DER) arasında "Kütüphane Protokolü" imzalandı. Tören, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in katılımıyla Can Gür İlkokulu’nda gerçekleştirildi.

Programda öğrencilerle sohbet eden Tekin, burada yaptığı açıklamada, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak gerçekten çok büyük bir aileyiz. Sorumluluklarımız çok büyük, beklentiler çok fazla. Bu beklentileri karşılayabilmemizin esas şartlarından bir tanesi de eğitim işlerini toplumsal bir seferberlik mantığıyla ve ruhuyla yapmak. Bu ailenin bütün fertleri üstüne düşeni yaptığı müddetçe başarılı olabileceğimiz bir süreçteyiz. Bu sürecin içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı’nın, öğretmenlerimizin, idarecilerimizin, ailelerimizin ve hayırseverlerimizin yapması gereken şeyler var. Sivil toplum örgütlerinden beklentilerimiz ve onların da yapması gereken şeyler var. Belediye başkanımız ve kaymakamımız burada. Faaliyetlerimize, etkinliklerimize, yapmamız gerekenlere bilhassa yerel yönetimlerin ve mülki idari amirlerin destekleri bizim için çok önemli. Hem kaymakamımıza hem de Belediye Başkanı İsmet Yıldırım’a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Hep beraber aynı hedeflere yönelirsek ve aynı şeyleri yapmaya çalışırsak başarılı oluruz"

Eğitim öğretim süreçlerinde başarı için tüm aktörlerin birlikte hareket etmesinin önemine dikkat çeken Bakan Tekin, "Bugün burada aktör olarak kabul ettiğimiz bir sivil toplum örgütüyle birlikte bir etkinlik yapıyoruz. Ben başladığım günden beri Türkiye’de eğitim öğretim süreçlerinin başarılı olabilmesi için bütün bu aktörlerin birlikte ve uyum içerisinde hareket etmesinin önemli olduğunu ifade ediyorum. Hep beraber aynı hedeflere yönelirsek ve aynı şeyleri yapmaya çalışırsak başarılı oluruz. Bu vesileyle destek olan tüm sivil toplum örgütlerimize de teşekkür ediyorum. ’Gelin, bu ülkenin çocukları için aynı şeyleri yapalım, çocuklarımız için fedakarlık yapan bütün öğretmenlere hep beraber destek olalım, gelin bu ülkenin geleceğini hep beraber kurtaralım’ çağrımıza icabet eden sivil toplum örgütlerinden bir tanesi olan TOGEM-DER’e teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Bakan Tekin, tören sonrası öğretmenlerle bir araya geldi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN

MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN

İLGİLİ HABERLER

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çanakkale'de Kahverengi Kokarca'ya Karşı 4 Bin Samuray Arısı Salındı
2
Kocaeli'de Yakıt Sonrası Otomobil Alev Aldı: 2 Araç Kullanılamaz Hale Geldi
3
Hamburg Limanı Kapandı: Göstericiler İsrail'e Silah İhracatını Durdurun
4
Emet'te Babukbey 4-6 Yaş 'Bed-i Besmele' Programı Çavuşoğlu Camii'nde
5
İdil'de Fıstık Hasadı Başladı: 13 Bin Ağaç Ekonomiye Can Suyu
6
Alanya'da silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı