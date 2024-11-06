Yusuf Ziya Yılmaz'dan Erzincan'da Önemli Açıklamalar

Yusuf Ziya Yılmaz'dan Açıklamalar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Erzincan'da gerçekleştirdiği konuşmada, ülke sorunlarının çözümü için hızlı adımlarla ilerleyeceklerini vurguladı. Yılmaz, "Önümüzdeki süreci planlayacağız. Ondan sonra da ülkemizin sorunlarının çözümü için dolu dizgin geleceğe doğru koşacağız" şeklinde ifadelerde bulundu.

Ülke Sorunlarına Dikkat

Yılmaz, konuşmasında TUSAŞ’a düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, yaralılara acil şifa temennisinde bulundu. Ayrıca, yaklaşan 31 Mart 2024 yerel seçimlerine de değindi ve seçim sonuçlarından memnun olmadıklarını belirtti.

Seçim Sonuçları Üzerine

Yılmaz, "Daha iyi sonuçlar almayı umduk ve bekledik. Bunun için sizler çok gayret ettiniz, Allah hepinizden razı olsun. Ama demek ki bazı eksikliklerimiz vardı" diye konuşarak, Cumhurbaşkanı'nın balkon konuşmasına atıfta bulundu. Cumhurbaşkanı'nın, seçim sonuçlarını telafi etme talimatı verdiğini kaydederek, bu talimatın önümüzdeki süreçte rehber olacaklarını ifade etti.

Siyasette Duruş Önemli

Yılmaz, siyasette duruşun önemine de değinerek, "Siyasette nerede durduğunuzdan çok, hangi yönde ve hangi yolda koştuğunuz daha önemlidir" dedi. Parti yönetiminin sürekli ülkeye hizmet etme heyecanı ile hareket ettiğini belirten Yılmaz, ülkenin coğrafi sorunlarına dikkat çekerek, el birliğiyle bu meselelerin üstesinden gelinmesi gerektiğini ifade etti. Yılmaz, TUSAŞ saldırısını anarak, "Bu vesile ile TUSAŞ saldırısında hayatını kaybedenlere tekrar Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.