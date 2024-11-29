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Yusuf Ziya Yılmaz'dan Muhalefete Sert Eleştiri

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, muhalefetin çatışmalı tavırlarını eleştirdi ve sorumsuzlukla suçladı.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 13:49
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 13:49
Yusuf Ziya Yılmaz'dan Muhalefete Sert Eleştiri

Yusuf Ziya Yılmaz'dan Muhalefete Sert Eleştiri

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, muhalefetin siyaseti sorunlu bir ortamdan çıkararak çatışmalı bir hale getirdiğini belirtti. Yılmaz, AK Parti Manisa İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Problemler Üzerine Eğilmeme Eleştirisi

Toplantının ardından konuşan Yılmaz, ülke genelinde gerçekleştirdikleri kongrelerin ardından çalışmalarının daha da hızlanacağına dikkati çekti. Yılmaz, muhalefetin ''sorumsuzca'' bir siyaset izlediğini vurgulayarak, "Bu eylemli siyaset yeni moda oldu. Komisyon çalışmalarının girişinde İçişleri Bakanımızı engellemeye çalışıyorlar. Kayyum atanan bir belediyeye giderek orada eylem yapıyorlar. Siyaseti sorunlu olmaktan da öteye çıkararak çatışmalı bir ortama çıkaran bir tavır içerisindeler" dedi.

Mali Harcamalar ve Sorumluluk

Yılmaz, Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyeleri yönetimlerinin sorumluluk taşıyan bir psikoloji içinde hareket etmediğini belirterek, "İnanılmaz paralar harcayarak konserler yapıyorlar. Konser yapmak bir kültürel faaliyet ama hangi israfların ne boyutta yapıldığını tarif etmek mümkün değil. Bu yönetim anlayışı kabul edilemez" şeklinde konuştu.

Son olarak, Yılmaz, AK Parti belediyeleri olarak şehirlerine daha iyi hizmet sağlama mücadelesi içerisinde olduklarını da sözlerine ekledi.

Programa, AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ve AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı da katıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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