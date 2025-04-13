Yusufeli Sarıgöl 30. Geleneksel Boğa Güreşleri Festivali Coşkuyla Gerçekleşti

Yusufeli Sarıgöl 30. Geleneksel Boğa Güreşleri Festivali Yapıldı

Artvin'de bu yıl 30'uncusu düzenlenen "Yusufeli Sarıgöl Geleneksel Boğa Güreşleri Festivali" büyük bir coşkuyla sona erdi. Valilik koordinasyonunda, Yusufeli Sarıgöl Boğa Güreşleri Derneği Spor Kulübü tarafından Sarıgöl Dutluk mevkisinde gerçekleştirilen etkinlikte, Artvin, Rize ve Erzurum'dan getirilen toplam 62 boğa arenada mücadele etti.

Ödüller ve Kazananlar

300 bin lira para ödülünün dağıtıldığı festivalde, baş boğa kategorisinde şampiyon olan boğa sahibine 50 bin lira ödül verildi. İki gün süren festivalin ilk gününde 30, ikinci gününde ise 32 boğa kıyasıya güreşti. Deste kategorisinde Aslan Yıldırım'a ait "Kılıç", ayak kategorisinde Mehmet Yardım'a ait "Tik Osman", küçük orta kategorisinde Osman Çukadar'a ait "Kanas", orta boy kategorisinde Tolga Sarı'ya ait "Karaman" isimli boğalar birinci oldu.

Büyük orta kategorisinde Nizam Pehlivan'a ait "Ateş", başaltı kategorisinde Kenan Aksu'ya ait "Paşa", baş kategorisinde de Uğur Taşçı'ya ait "Kılıçarslan" isimli boğalar birincilik elde etti.

Vali Ergün ve Başkan Demirci'nin Açıklamaları

Artvin Valisi Turan Ergün, festival boyunca boğa güreşlerini ilk kez izlediğini belirterek, bu etkinliğin kent kültürünün önemli bir parçası olduğunu vurguladı. Ergün, bu festivallerin, tarihin derinliklerine kadar uzanan bir geleneğe sahip olduğunu ifade etti. Ayrıca, boğa güreşlerinin geçmişinin, boğaların yaylaya gitmeden önce birbirlerine zarar vermesini önlemek için düzenlendiğini anlattı.

Yusufeli Belediye Başkanı Barış Demirci de festivalin coşku içerisinde ve geniş bir katılımla gerçekleştiğini dile getirdi. Demirci, boğa güreşlerinin Artvin'deki en popüler kültürel etkinliklerden biri olduğunu ve her yaş grubundan ilgi gördüğünü aktardı.

Güreşlere Katılan Boğa Sahiplerinin Mutluluğu

Orta boy kategorisinde şampiyon olan boğanın sahibi Tolga Sarı, Rize'nin Çamlıhemşin Ayder Yaylası'ndan katıldıklarını belirtirken, boğa güreşlerinin atalarından gelen bir gelenek olduğunu ve bu kültürü sürdürmekten mutluluk duyduğunu ifade etti. Sarı, boğasının yavruluğundan beri kendisinde büyüdüğünü, ilk defa arenaya çıktığını ve onlara şampiyonluk kazandırdığı için gururlu olduğunu söyledi.

Festival, binlerce kişinin izlediği güreşlerin ardından düzenlenen ödül töreniyle noktalandı.

Artvin'de bu yıl 30'uncusu düzenlenen "Yusufeli Sarıgöl Geleneksel Boğa Güreşleri Festivali" sona erdi. Valiliğin koordinesinde Yusufeli Sarıgöl Boğa Güreşleri Derneği Spor Kulübünce, Sarıgöl Dutluk mevkisindeki arenada gerçekleştirilen etkinlikte Artvin, Rize ve Erzurum'dan getirilen 62 boğa yer aldı.

Artvin'de bu yıl 30'uncusu düzenlenen "Yusufeli Sarıgöl Geleneksel Boğa Güreşleri Festivali" sona erdi. Valiliğin koordinesinde Yusufeli Sarıgöl Boğa Güreşleri Derneği Spor Kulübünce, Sarıgöl Dutluk mevkisindeki arenada gerçekleştirilen etkinlikte Artvin, Rize ve Erzurum'dan getirilen 62 boğa yer aldı.