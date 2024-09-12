Yüzme Bilmeyenler İçin Dev Proje: 8 Milyondan Fazla Genç Su ile Buluştu

Ülke Genelinde Yüzme Eğitimi

“Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi, Türkiye’deki gençlere yüzme eğitimi vermek amacıyla hayata geçirildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın destekleri doğrultusunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan bu proje, 81 ilde 8 milyon 482 bin 65 gencin ilk kez suyla tanışmasını sağladı.

Başlangıcından Bugüne Proje Gelişimi

2018 yılında 72 ilde başlayan proje, kısa sürede büyük bir ilgi gördü ve 2019'da tüm 81 ile yaygınlaştırıldı. İlk 5 yıl, gençlere toplamda 8 saatlik yüzme eğitimi verilirken, eğitim sürelerinin yetersiz bulunmasıyla birlikte 2024'ten itibaren eğitim süresi 16 saate çıkarılacak.

Uluslararası Takdir

Projenin ikinci yılında Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, Avrupa Yüzme Birliği (LEN) toplantısında projeyi tanıttı. Projenin, o dönemki LEN Başkanı Pavilo Barelli tarafından da beğenilmesi, benzer projelerin diğer ülkelerde de hayata geçirilmesi konusunda öneriler geldi.

Sonuçlar ve Gelişmeler

Projenin başlangıcından bu yana, her yıl artan katılım oranları dikkat çekiyor. 2018'de 125 bin 231 gencin katılım sağladığı proje, 2023 yılı itibarıyla 412 bin 680 gençle devam ediyor. Eğitime katılan gençlerin sayıları ise il bazında detaylandırıldı.

Gençlerin Yüzme Becerileri Artıyor

Projenin devam etmesiyle birlikte, Türkiye genelinde yüzme öğrenen gençlerin sayısında kayda değer bir artış sağlandı. Projede katılan gençlerin yüzme becerileri, ulusal ve uluslararası düzeyde farkındalık yaratmaya devam etmekte.

Bu girişim, Türkiye’nin gençlerini su sporları ile buluşturmanın yanı sıra, sağlık ve güvenlik açısından da önemli kazanımlar sağlıyor. Ayrıca, Avrupa'daki diğer ülkeler için bir örnek teşkil ederek, benzer projelerin hayata geçmesine vesile oluyor.