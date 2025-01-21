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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Hakkında Savcılığın Sevk Yazısına Ulaşıldı

Ümit Özdağ, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla tutuklandı. Savcılığın sevk yazısında önemli detaylar yer aldı.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 23:16
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 23:16
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Hakkında Savcılığın Sevk Yazısına Ulaşıldı

Özdağ'ın Savcılığa Sevk Yazısı Ortaya Çıktı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 2020-2024 yılları arasında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı 11 paylaşımla gündeme geldi. Özdağ, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla tutuklandıktan sonra, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan sevk yazısına ulaşıldı.

Olayın Gelişimi

19 Ocak'ta düzenlenen partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sarf ettiği sözler sonrası başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Özdağ'ın adli işlemleri tamamlandı. Savcılığın, Özdağ hakkında hazırladığı sevk yazısında, sosyal medya paylaşımlarının kamu güvenliğini tehdit edici mahiyette olduğuna dikkat çekildi.

Savcılığın Belirtileri

Sevk yazısında, Özdağ'ın sosyal medya paylaşımlarının kışkırtıcı tutum ve davranışlar sergileme eğiliminde olduğu vurgulandı. Ayrıca, İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından tespit edilen özelliksiz diğer tahrik edici söylemler, Özdağ'ın halkı yabancı uyruklu ve mülteci bireylere karşı kışkırtmaya yönelik ifadeleri detaylandırıldı.

Kayseri'deki Protesto Olayları

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen raporda, 30 Haziran ila 3 Temmuz 2024 tarihlerinde Kayseri'de gerçekleşen protesto eylemlerinin büyüklüğü de ortaya kondu. Bu olaylarda yaklaşık 15 bin 100 kişinin katıldığı, 263 ikamet ve iş yerinin yanı sıra 166 aracın zarar gördüğü bilgisi verildi.

Tutuklama Kararı

Sevk yazısında, Özdağ'ın 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçunu işlemiş olduğuna dair kuvvetli suç şüphesinin bulunduğuna vurgu yapıldı. Ayrıca, Özdağ'ın 19 Ocak'taki toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözleri de soruşturma dosyasına eklendi. Bu durum, özeli suç ve mahiyeti, mevcut delil durumu dikkate alınarak tutuklanma kararını gerektirdi.

Sonuç Olarak

19 Ocak'ta Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla başlayan süreçte, Özdağ, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan tutuklanarak, adliyeye sevk edildi. Bu gelişme, Özdağ ve Zafer Partisi için önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

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