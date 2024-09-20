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Zelenskiy, Biden'a Zafer Planını Sunacak

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, savaş sonlandırma hedefiyle hazırladıkları zafer planını 26 Eylül'de ABD Başkanı Biden'a sunacak.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 17:25
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 17:25
Zelenskiy, Biden'a Zafer Planını Sunacak

Zelenskiy, Zafer Planını Biden’a Sunmaya Hazırlanıyor

Ukrayna'nın lideri Volodimir Zelenskiy, savaşı sona erdirmek amacıyla geliştirdikleri zafer planını 26 Eylül tarihinde ABD Başkanı Joe Biden'a sunmayı hedefliyor.

Toplantılar ve Gelişmeler

Zelenskiy, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i Kiev'deki Devlet Başkanlığı Ofisi'nde kabul etti. İkili, Rusya'nın enerjisi sistemlerine yönelik saldırılarının onarılması ve Ukrayna ordusuna destek konularını görüştü.

Zelenskiy, Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya ayırdığı yaklaşık 160 milyon avro'luk yardımın 100 milyonunun dondurulmuş Rus varlıklarından sağlandığını açıkladı.

Zafer Planının Detayları

Zelenskiy, planın içeriğinin henüz kamuoyuyla paylaşılmadığını belirtti. 'Plan, özellikle ABD'nin olumlu iradesine ve desteğine bağlı' dedi. Plana ilişkin kararların, müttefiklerle birlikte hızlı bir şekilde alınması gerektiğini vurgulayarak, 'Bunu gerçekten çok istiyoruz. O zaman planın işe yarayacağına inanacağız.' ifadelerini kullandı.

Biden'ın Onayı ve Alternatif Planlar

Biden'ın planı onaylamaması halinde ne olacağına dair soruya yanıt veren Zelenskiy, 'A planı, Ukrayna'yı silahlarla güçlendirmek ve Rusya'nın işgal düşüncesini önlemek üzerine.' şeklinde konuştu.

Barış Zirvesi Hazırlıkları

Zelenskiy, savaşın sona erdirilmesi amacıyla ikinci bir barış zirvesi hazırlığı içinde olduklarını belirtti. Ukrayna'nın bu zirveyi başarılı kılmak için güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

AB Destekleri

Ursula von der Leyen, enerji sistemlerinin onarılması için Ukrayna'ya destek vereceklerini açıkladı. Ayrıca, bu kış Ukrayna’nın enerji ihtiyacının %25'ini karşılamak üzere bir plan hazırladıklarını ifade etti.

Avrupa Komisyonu, G7 ülkeleri tarafından kabul edilen yardım paketinden Ukrayna’ya kadar 35 milyar avro kredi verilmesine yönelik önerileri onayladığını belirtirken, bu kredinin Ukrayna'nın bütçesine katkı sağlayacağını da vurguladı.

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