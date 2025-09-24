Zelenskiy'den Avrupa'ya Rusya Uyarısı: "Yeni Güvenlik Mimarisi İnşa Etmeliyiz"

Zelenskiy'den Avrupa'ya uyarı: "Yeni bir güvenlik mimarisi inşa etmeliyiz"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Rusya'nın savaş alanını genişletmeye çalıştığını belirterek Avrupa'ya yeni bir güvenlik düzenine dönük acil çağrı yaptı.

New York'taki oturumda konuşan Zelenskiy, Rusya'nın ülkesine yönelik saldırılarını sürdürdüğünü, son dönemde Rus insansız hava araçlarının (İHA) Avrupa'nın hava sahasında tespit edildiğini söyledi. Zelenskiy, Putin'in savaşı sürdürüp genişletmek istediğini savunarak, "Artık Rus insansız hava araçları Avrupa üzerinde uçuyor ve Rus operasyonları birçok ülkeye yayılıyor. Putin bu savaşı sürdürmek, genişletmek istiyor. Kimse kendini güvende hissedemez. Yeni bir güvenlik mimarisi inşa etmeliyiz." dedi.

Zaporijya Nükleer Santrali ve küresel tehdit

Zelenskiy, Rus ordusunun Zaporijya Nükleer Güç Santrali'ne (NGS) yakın alanlarda saldırılar düzenlemeye devam ettiğini ve bunun herkes için büyük bir tehdit oluşturduğunu vurguladı.

Konuşmasında, "Bir yıl önce özellikle Rusya'nın Zaporijya Nükleer Santrali'mizi işgali nedeniyle bir radyasyon kazası riski konusunda dünyayı uyarmıştım. Ancak hiç bir şey değişmedi. Daha dün santralde bir elektrik kesintisi daha yaşandı. Rusya, santralin yakınlarına bile bombardıman yapmaya devam ediyor. Uluslararası kurumlar çok zayıf olduğu için bu çılgınlık devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Uluslararası kurumlara eleştiri ve bölgesel örnekler

Zelenskiy, BM'nin ve uluslararası toplumun Sudan, Somali, Filistin gibi çatışma bölgelerine yönelik tutumunu eleştirerek, "Sudan, Somali, Filistin veya savaş yaşayan herhangi bir ülke BM'den gerçekten ne bekleyebilir? Onlarca yıldır sadece açıklamalar (var)." yorumunu yaptı.

Hamas tarafından esir alınan kişilerin tamamının henüz serbest bırakılmadığını hatırlatan Zelenskiy, "İsrail'e bakalım, artık iki yıl geçti ama esirler serbest bırakılmadı. Onların serbest kalması lazım." dedi.

Moldova, Gürcistan ve Avrupa'nın sorumluluğu

Zelenskiy, Rusya'nın Moldova için de tehdit oluşturduğunu belirterek, "Moldova, Rus müdahalesine karşı kendini tekrar savunuyor. Moldova'ya yardım ediyoruz, ancak Rusya, Moldova'yı İran'ın bir zamanlar Lübnan'a yaptığı bir duruma dönüştürmeye çalışıyor. Küresel tepki bir kez daha yetersiz kaldı." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca, daha önce Rusya ile savaş yaşandıktan sonra Gürcistan'a gereken desteğin verilmediğini ve bu durumun ülkeyi Rus etkisine bağımlı hale getirdiğini" savundu. Zelenskiy, Avrupa'nın "Moldova'yı kaybetmemesi" gerektiğini ifade etti.

İHA'lar, yapay zeka ve yerli silah üretimi

Zelenskiy, İHA üretiminin artık "çok daha ucuz ve kolay" olduğunu ve bu silahların saldırılarının giderek tehlikeli hâle geldiğini söyledi. "İHA'ların İHA'lara karşı savaşmaya, kritik altyapılara saldırmaya ve insanları hedef almaya başlaması an meselesidir. Yapay zeka sistemlerini kontrol edecek birkaç kişi dışında, tamamen otonom bir şekilde, insan müdahalesi olmadan (çalışacaklar)." dedi.

Ukrayna'nın kendini savunmak ve Rus hedeflerine saldırı düzenlemek için İHA ve benzeri sistemleri üretmek zorunda kaldığını belirten Zelenskiy, "Eğer Putin bu geniş kapsamlı saldırıyı, bu tam ölçekli savaşı başlatmasaydı bunların hiçbiri olmazdı. Bu savaş her yıl devam ettikçe silahlar daha da ölümcül hale geliyor. Bunun tek sorumlusu Rusya." ifadelerini kullandı.

Konuşmasında ayrıca, ülkesinde süren savaş koşullarına karşın yerli silah üretimini sürdürdüklerini ve müttefiklere Ukrayna menşeli silahların satışını açma kararı aldıklarını belirtti: "Silah ihracatımızı açmaya karar verdik. Bunlar gerçek çatışmalarda kanıtlanmış güçlü sistemlerdir. Ortaklarımıza güvenilir ve modern olduklarını göstermek istiyoruz."

Zelenskiy, son olarak Ukrayna'nın güçlü güvenlik garantilerine ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak, "Bugün, kendimizden başka kimse güvenliği garanti edemez. Sadece güçlü ittifaklar, sadece güçlü müttefikler ve kendi silahlarımız lazım." dedi.