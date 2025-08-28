Zelenskiy: Kiev Hava Saldırısında 4'ü Çocuk, 17 Ölü

Ölü sayısı güncellendi, detaylar eklendi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun başkent Kiev'e düzenlediği hava saldırısında 4'ü çocuk, 17 kişinin hayatını kaybettiğini ve onlarca kişinin yaralandığını bildirdi.

Zelenskiy, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, saldırıda Kiev'deki bir yerleşim yerinin hedef alındığını belirtti.

Saldırılarda 30'dan fazla füze ve yaklaşık 600 drone kullanıldığını ifade eden Zelenskiy, bunun sonucunda 4'ü çocuk olmak üzere 17 kişinin yaşamını yitirdiğini ve onlarca kişinin yaralandığını vurguladı.

Zelenskiy, enkaz altında mahsur kalanların olabileceğini ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Saldırının, haftalardır ateşkes ve diplomasi çağrısı yapan tüm dünyaya karşı bir yanıt olduğunu savunan Zelenskiy, "Rusya, müzakere masası yerine balistik silahları seçiyor. Savaşı bitirmek yerine öldürmeye devam etmeyi tercih ediyor. Bu da Rusya'nın hala sonuçlardan korkmadığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, barış çağrısında bulunan ancak şimdi sessiz kalan tüm ülkelere tepki göstererek uluslararası toplumdan net bir yanıt beklediklerini belirtti.

Ayrıca Moskova'ya yönelik yeni ve sert yaptırımlar çağrısında bulunan Zelenskiy, "Belirlenen tüm süreler aşıldı, diplomasi için onlarca fırsat heba edildi. Rusya, düzenlediği her saldırı ve bu savaşın sürdüğü her gün için sorumlu tutulmalı." değerlendirmesini paylaştı.