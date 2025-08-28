DOLAR
41,04 0,02%
EURO
48,11 -0,61%
ALTIN
4.508 -0,61%
BITCOIN
4.627.947,1 -0,44%

Zelenskiy: Kiev Hava Saldırısında 4'ü Çocuk, 17 Ölü

Zelenskiy, Kiev'e düzenlenen hava saldırısında 4'ü çocuk olmak üzere 17 kişinin öldüğünü, onlarca kişinin yaralandığını ve arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 19:42
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 19:42
Zelenskiy: Kiev Hava Saldırısında 4'ü Çocuk, 17 Ölü

Zelenskiy: Kiev Hava Saldırısında 4'ü Çocuk, 17 Ölü

Ölü sayısı güncellendi, detaylar eklendi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun başkent Kiev'e düzenlediği hava saldırısında 4'ü çocuk, 17 kişinin hayatını kaybettiğini ve onlarca kişinin yaralandığını bildirdi.

Zelenskiy, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, saldırıda Kiev'deki bir yerleşim yerinin hedef alındığını belirtti.

Saldırılarda 30'dan fazla füze ve yaklaşık 600 drone kullanıldığını ifade eden Zelenskiy, bunun sonucunda 4'ü çocuk olmak üzere 17 kişinin yaşamını yitirdiğini ve onlarca kişinin yaralandığını vurguladı.

Zelenskiy, enkaz altında mahsur kalanların olabileceğini ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Saldırının, haftalardır ateşkes ve diplomasi çağrısı yapan tüm dünyaya karşı bir yanıt olduğunu savunan Zelenskiy, "Rusya, müzakere masası yerine balistik silahları seçiyor. Savaşı bitirmek yerine öldürmeye devam etmeyi tercih ediyor. Bu da Rusya'nın hala sonuçlardan korkmadığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, barış çağrısında bulunan ancak şimdi sessiz kalan tüm ülkelere tepki göstererek uluslararası toplumdan net bir yanıt beklediklerini belirtti.

Ayrıca Moskova'ya yönelik yeni ve sert yaptırımlar çağrısında bulunan Zelenskiy, "Belirlenen tüm süreler aşıldı, diplomasi için onlarca fırsat heba edildi. Rusya, düzenlediği her saldırı ve bu savaşın sürdüğü her gün için sorumlu tutulmalı." değerlendirmesini paylaştı.

İLGİLİ HABERLER

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çanakkale Ayvacık'ta 19 Düzensiz Göçmen Yakalandı
2
Binali Yıldırım: TBMM'de "Terörsüz Türkiye" için Milli Dayanışma Komisyonu
3
Murat Emir: Milli Dayanışma Komisyonu 'Terörsüz Türkiye' İçin Çerçeve Bekliyor
4
Merz: Rus tehdidi Baltık Denizi'nde gerçek — Almanya NATO savunmasını güçlendiriyor
5
Rutte: Rusya Konusunda Naif Olunamaz — Kiev Saldırıları
6
Konya Karatay'da Baba ve 11 Yaşındaki Oğlunu Öldüren Zanlı Tutuklandı

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi