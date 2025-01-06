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Zelenskiy, Lukaşenko'nun Savaşın Başında Özür Dilediğini Açıkladı

Zelenskiy, Lukaşenko'nun Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ilk günlerinde özür dilediğini ve savaş dinamiklerini değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 13:15
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 13:15
Zelenskiy, Lukaşenko'nun Savaşın Başında Özür Dilediğini Açıkladı

Belarus Lideri Lukaşenko'dan Özür

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ilk günlerinde, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun yaptığı özrün detaylarını paylaştı. Zelenskiy, podcast yayıncısı Lex Fridman ile gerçekleştirdiği röportajda, bu önemli olayı aktardı.

Telefon Görüşmesinin Detayları

Zelenskiy, savaşın ikinci ya da üçüncü gününde Lukaşenko ile bir telefon görüşmesi yaptıklarını belirterek, "(Lukaşenko) Benden özür diledi ve şöyle dedi, 'Bu benim suçum değil. Füzeler benim topraklarımdan fırlatıldı ama bunları fırlatan (Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin)'" ifadelerini kullandı. Bu durum, savaşın başlangıcındaki karmaşık politik ilişkileri bir kez daha gözler önüne serdi.

Belarus'un Savaş Dinamikleri Üzerine

Zelenskiy, Lukaşenko'nun kendisine Ruslara karşı savaşamayacağı uyarısında bulunduğunu kaydederek, "Bu bir savaş. Belarus'tan topraklarımıza füze fırlatıldı. Buna nasıl izin verdiniz?" yanıtını verdiğini dile getirdi. Lukaşenko'nun ise, "Tamam, o zaman misilleme yapın. (Mozyr Petrol Rafinerisi) Rafineriyi vurun. Bunun ne kadar önemli olduğunu biliyorsun," dediğini aktardı.

NATO Üyeliği ve Amerika'nın Rolü

Zelenskiy, ABD'nin Bush döneminde Ukrayna'nın NATO'ya üyeliğini desteklediğine dikkat çekerek, eski Alman Şansölyesi Angela Merkel'in buna karşı çıkıp, Ukrayna'ya NATO'ya katılma daveti verilmemesi için gereken gücü kullandığını kaydetti. Ayrıca, Donald Trump döneminde Putin üzerinde baskı kurarak savaşı durdurma gücüne sahip olduğuna inandığını ancak bunun ciddi güvenlik garantileriyle mümkün olabileceğini belirtti.

Trump'ın Sembolik Ziyareti

Zelenskiy, savaşın sona ereceğine ve Trump'ın Ukrayna'ya uçakla gelen ilk lider olacağına inandığını ifade ederek, böyle bir gelişmenin sembolik bir anlam taşıyacağını vurguladı.

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