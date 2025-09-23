Zelenskiy: Putin ile Liderler Düzeyinde Görüşmeye Hazırım

Zelenskiy, BM 80. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta İsviçre Başkanı ile görüştü; Putin'le liderler düzeyinde görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 21:30
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 21:30
BM 80. Genel Kurulu kapsamında İsviçre Cumhurbaşkanı ile görüşme

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaşı sona erdirmek için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmeye hazır olduğunu açıkladı.

Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'ta, İsviçre Konfederasyonu Başkanı Karin Keller-Sutter ile bir araya geldiğini bildirdi.

İkili görüşmede savaşın sona erdirilmesi yönünde atılması gereken adımlar ele alındı.

"Rus tarafıyla liderler düzeyinde bir görüşmeye hazırım. İsviçre'nin böyle bir görüşmeye ev sahipliği yapmaya hazır olmasını takdir ediyoruz. Ancak şimdiye kadar Rusya'nın savaşı sona erdirmek istediğine dair herhangi bir adım atılmadığını görüyoruz."

