Zelenskiy, Savaşı Bu Yıl Onurlu Şekilde Sonlandırma Çabasında

Zelenskiy, savaşı 2025'e kadar onurlu bir şekilde sona erdirmek için çalışmalara devam edeceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 17:19
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 17:19
Zelenskiy, Savaşı Bu Yıl Onurlu Şekilde Sonlandırma Çabasında

Zelenskiy: "Savaşı bu yıl Ukrayna için onurlu şekilde sonlandırmak için çalışıyorum"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 2025'te ülkesi ve tüm Avrupa adına onurlu bir şekilde sona erdirilmesi için elinden geleni yapacağını açıkladı.

Zelenskiy, Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'nde düzenlenen Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısında yaptığı konuşmada, savaşın sonlandırılmasına yönelik çabalarının önemine vurgu yaptı.

Konuşmasında, "Bu savaşı bu yıl Ukrayna ve tüm Avrupa için onurlu bir şekilde sonlandırmak için elimden gelen her şeyi yapıyorum" diyen Zelenskiy, ortak ülkelerin yardımlarının gerekliliğine dikkat çekti. "Hepimiz, savaşın sona erdirilmesinin ortak hedefimiz olduğunu unutmamalıyız. Rusya'nın değil, bizim hedefimizdir." şeklinde konuştu.

Zelenskiy, Rusya'nın savaşa dahil ettiği Kuzey Koreli askerler hakkında da bilgi vererek, bu hamlenin Moskova yönetimini zor bir duruma soktuğunu öne sürdü. "Bugüne kadar 4 bin kadar Kuzey Koreli askerin çatışmalarda öldüğünü" belirtti.

Ayrıca, Rusya'nın 2025 yılında savunma bütçesini geçen yıla oranla yüzde 25 artırdığını aktararak, müttefiklerinden bu ülkeye yönelik daha fazla yaptırım uygulanmasını talep etti.

Ukrayna topraklarına yönelik Rus füze saldırılarının önlenmesi için ortaklardan daha fazla hava savunma sistemi isteyen Zelenskiy, müttefiklerin İHA üretimi konusundaki desteğini de vurguladı.

Kursk bölgesinde geçen yıl gerçekleştirilen Ukrayna ordusunun saldırısına da değinen Zelenskiy, "Kursk operasyonu bizim zaferlerimizden biridir. Bence, sadece geçen yılın değil, aynı zamanda savaş sırasındaki en büyük zaferlerden biridir." dedi. Kursk'u savunmak için Rus ordusunun Ukrayna cephesinden 60 bin askeri geri almak zorunda kaldığını aktardı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un daha önceki açıklamalarına atıfta bulunarak, Zelenskiy, "Bu tür ortak birliklerin" ülkesinde konuşlandırılmasının en iyi araçlardan biri olduğuna inandığını belirtti.

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