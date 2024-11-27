Zelenskiy ve NATO Genel Sekreteri Rutte Telefon Görüşmesi Gerçekleştirdi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, NATO Genel Sekreteri Rutte ile Görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesini duyurdu. Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımla, bu görüşmenin detaylarına yönelik bilgiler verdi.

Hava Savunma Sistemleri Gündemde

Görüşme sırasında, Rusya'nın geçtiğimiz hafta Ukrayna'ya yeni tip balistik füze fırlatmasının ardından NATO-Ukrayna Konseyi'nin toplandığını hatırlatan Zelenskiy, hava savunma imkanlarının güçlendirilmesi konusunun gündeme geldiğini belirtti.

Zelenskiy ayrıca, müttefik ülkelerin uzun menzilli Rus saldırılarını durdurabilecek hava savunma sistemlerine sahip olduklarını ifade ederek, "İhtiyaç duyulan, çalışabilecek spesifik hava savunma sistemlerinin isimlerini Rutte'ye verdim. Ortaklarda bu hava savunma sistemleri var." şeklinde konuştu.

NATO Zirvesi ve Destek Beklentisi

Washington'da gerçekleştirilen son NATO zirvesinde, Ukrayna'ya destek sağlamak amacıyla alınan hava savunma sistemleri ve silah yardımı kararlarının, henüz tam olarak uygulanmadığını dile getiren Zelenskiy, "Bunu bekliyoruz ve bu durum halkımızın motivasyonunu ve moralini önemli ölçüde etkiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası Baskı ve İşbirliği Vurgusu

Zelenskiy, Rusya'ya yönelik uluslararası baskının artması gerektiğini vurgularken, Ukrayna'nın NATO ile entegrasyon sürecini ve ABD ile diğer müttefiklerle işbirliğini de ele aldıklarını ifade etti. Rutte'ye desteklerinden dolayı teşekkür ederek, uluslararası işbirliğinin önemine değindi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.