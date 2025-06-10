Zeynep Ece Güneş'e Türk Kızılay'dan 7 Madalya

Siirt'te 9 yaşındaki Zeynep Ece Güneş, yakınlarını kan bağışında bulunmaya ikna ederek Türk Kızılay tarafından 7 madalya ile ödüllendirildi. Yunus Emre İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Güneş, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılay Siirt Şubesinin yürüttüğü projeye gönüllü olarak katıldı.

Öğretmeninin desteğiyle yakınlarına "kan bağışı yapın" çağrısında bulunan Zeynep, dedesi, amcası ve yengesinin de aralarında bulunduğu 7 kişiyi kan vermeye ikna etti. İkna ettiği bağışçılar, okul bahçesinde konuşlandırılan Türk Kızılay mobil tırında kan bağışında bulundu.

Türk Kızılay Siirt Şubesine davet edilen Güneş, bu süreçte her bağışçı için 7 madalya ile onurlandırıldı.

“Gelecekte Kızılay gönüllüsü olacağım”

Zeynep Ece Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada Kızılay'a destek olmanın bir sorumluluk olduğunu belirtti. Ayrıca, ileride Kızılay gönüllüsü olarak görev yapmak istediğini ifade etti: "İleride hayat kurtarmak için Kızılay gönüllüsü olmak istiyorum."

Türk Kızılay Siirt Şubesi Başkanı Nihat Altunç, Zeynep’in gösterdiği büyük sorumluluk örneğini takdir etti. Kent genelinde başlatılan kampanyanın okullardaki ilgisinden memnun olduklarını belirten Altunç, sözlerine şöyle devam etti: "Öğretmen ve idareciler, öğrencilerin ailelerine ulaşarak akrabalarını getirmeleri için teşvikte bulundu. Zeynep kızımız 7 kişiyi kan bağışına getirerek bizden 7 madalya almaya hak kazandı. Başarısını kutluyoruz, çok güzel ve anlamlı bir çalışma oldu."

Altunç, kan vermenin büyük bir sorumluluk olduğunu vurgulayarak, sağlığı elveren herkesi Kızılay kan merkezlerine davet etti.

Siirt'te yakınlarını kan bağışında bulunmaya ikna eden 9 yaşındaki Zeynep Ece Güneş'e (fotoğrafta), Türk Kızılay tarafından 7 madalya verildi. Güneş, AA muhabirine, açıklamalarda bulundu.

Siirt'te yakınlarını kan bağışında bulunmaya ikna eden 9 yaşındaki Zeynep Ece Güneş'e (fotoğrafta), Türk Kızılay tarafından 7 madalya verildi. Güneş, AA muhabirine, açıklamalarda bulundu.