Zeytinburnu'da 11 Binada Diyafon Hırsızlığı — Kamera Kaydetti

Zeytinburnu'da 11 Binada Diyafon Hırsızlığı

Çırpıcı Mahallesi'nde sistemler sökülerek çalındı; güvenlik kamerası kaydetti

Zeytinburnu'nun Çırpıcı Mahallesinde, apartmanların girişindeki diyafon sistemleri hedef alındı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, 11 binada bulunan diyafonların yerinden sökülerek çalındığını tespit etti.

Olay yerine gelen polis ekipleri, mahalledeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı. İncelemeler kapsamında, bazı binalardan diyafonların sökülme anları görüntülerde net şekilde görülüyor.

Bazı apartman sakinleri tarafından kaydedilen görüntülerde, iki şüphelinin sabah saatlerinde mahallede dolaşarak 11 binanın diyafon sistemlerini söküp çaldığı iddia ediliyor. Mağdurlardan Zeynettin Aktaş, şikayet üzerine polisin çalışma başlattığını belirtti.

Bir binada çalınan diyafonun yerine yenisi monte edildi ve sistem demir korumayla muhafaza altına alındı. Yetkililer, benzer olayların önüne geçebilmek için güvenlik önlemlerinin artırılacağı bilgisini paylaştı.

Olayın ayrıntılarına ilişkin soruşturma sürüyor; güvenlik kamerası kayıtları, şüphelilerin tespit edilerek yakalanmasına yönelik önemli bir delil olarak değerlendiriliyor.