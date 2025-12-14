Zeytinburnu’da Yıkımda Beton Parçaları İş Makinesine Düştü: Operatör Yaralandı

Zeytinburnu'da yıkım sırasında beton parçaları iş makinesine düştü

Zeytinburnu Telsiz Mahallesi 72. Sokak'ta devam eden kentsel dönüşüm çalışması sırasında bir kaza yaşandı. 4 katlı binanın yıkımı sırasında kopan beton parçaları, sahadaki iş makinesinin üzerine düştü.

Olay

Yıkım esnasında beton parçalarının çarpması sonucu iş makinesi operatörü hafif şekilde yaralandı. Kaza, çalışmanın yürütüldüğü alanda kısa süreli paniğe neden oldu; iş makinesinde de hasar oluştu.

Müdahale ve inceleme

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, meydana gelen yaralanmaya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Operatör, ambulansta hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine gelen belediye ekipleri güvenlik önlemleri kapsamında yıkım çalışmalarını durdurdu ve binada ile çevresinde inceleme başlattı. Ekiplerin kontrollerinin tamamlanmasının ardından yıkım faaliyetlerinin yeniden değerlendirilip değerlendirilmeyeceği bildirilecek.

