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Zeytinburnu'nda Restoranda Yangın: Müdahale Başarılıyla Sonuçlandı

Zeytinburnu'ndaki restoranda çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Yayın Tarihi: 13.06.2025 14:16
Güncelleme Tarihi: 13.06.2025 14:16
Zeytinburnu'nda Restoranda Yangın: Müdahale Başarılıyla Sonuçlandı

Zeytinburnu'nda Yangın Korkuttu

Zeytinburnu'nda Kennedy Caddesi üzerindeki bir restoranda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkması, anında paniğe yol açtı. Olay yerine yapılan ihbar sonrasında itfaiye, sağlık ve polis ekipleri hızla sevk edildi.

Ekiplerin Hızlı Müdahalesi

Yangın ihbarı üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, duruma anında müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın sonrası ekiplerin, dumanın tahliyesi için çalışmaları devam ediyor.

Görüntüler Ortaya Çıktı

Yangın sırasında restorandaki çalışanların ve müşterilerin duman nedeniyle etkilenerek kaçışları, cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Bu görüntüler, olayın ciddiyetini gözler önüne serdi.

Yangında can kaybı ya da ciddi yaralanma olmadığını bildiren yetkililer, söndürme çalışmalarının ise başarılı bir şekilde tamamlandığını açıkladı.

Zeytinburnu'nda restoranda çıkan yangın söndürüldü. Kennedy Caddesi üzerinde bulunan restoranda...

Zeytinburnu'nda restoranda çıkan yangın söndürüldü. Kennedy Caddesi üzerinde bulunan restoranda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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