Zeytinburnu'nda Uyuşturucu Operasyonu: 11 Kilo Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Zeytinburnu'nda gerçekleştirilen operasyonda 11 kilo 750 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 15:27
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 15:27
Zeytinburnu'nda Uyuşturucu Operasyonu: 11 Kilo Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Zeytinburnu'nda Uyuşturucu Operasyonu Başarıyla Gerçekleşti

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonu, dikkat çekici sonuçlar doğurdu. Emniyet güçleri, Maltepe Mahallesi'nde bir evde yürütülen uyuşturucu madde ticareti hakkında aldıkları bilgileri değerlendirerek harekete geçti.

Operasyonun Detayları

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri saha çalışmaları sonucunda belirledikleri adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığını tespit etti. Yapılan izleme sonucunda, adrese operasyona çıkan ekipler, U.A.A, M.T. ve T.T. isimli üç şüpheliyi gözaltına aldı.

Ele Geçirilen Uyuşturucu Madde Miktarı

Operasyon sırasında, ikamette toplamda 11 kilo 750 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Bu önemli müdahale ile birlikte, Zeytinburnu'ndaki uyuşturucu ticaretine karşı büyük bir darbe vurulmuş oldu.

Gözaltına alınan üç şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek haklarında hukuki süreç başlatıldı.

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