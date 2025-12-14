Zigana Zirvesinde 'Kar' Yoğunluğu — Gümüşkayak'ta Hafta Sonu Akını

Zigana Gümüşkayak'ta Kar Hasreti Zirvede

Türkiye’nin ilk ve en önemli kış turizm merkezlerinden Zigana Gümüşkayak Kayak Merkezi, sezon açılmadan hafta sonu yoğun bir gün yaşadı. Kayak sezonu henüz başlamamış olmasına rağmen vatandaşlar 2050 rakımlı zirveye akın ederek kar özlemini giderdi.

Doğu Karadeniz'de tablonun nedeni

Doğu Karadeniz’in kış turizminde amiral gemisi olan Gümüşhane’nin Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana Dağı, kayak sezonunun gecikmesine aldırmayıp bölgeye gelen tatilcilerle doldu. Dün gece etkili olan yağışla kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Pistler henüz kayak yapmaya elverişli olmasa da manzara görmek isteyenler bölgede araç park edecek yer bırakmadı; bölgeye binden fazla aracın giriş yaptığı belirtildi.

Yetkili değerlendirmesi: "İnsanlar şehrin kasvetinden kaçıyor"

Abdullah Eroğlu, yaşanan yoğunluğu "kara duyulan özlem" olarak nitelendirdi ve şehir ile zirve arasındaki hava farkına dikkat çekti. Eroğlu'nun ifadeleri şu şekilde:

"Bu kalabalık tamamen kara olan hasret. Şehir merkezlerinde kar yok. Sabah evden çıktığımda merkezde çok kötü bir hava vardı. Yukarıya geldiğimde ise acayip güzel bir manzara ve açık bir hava ile karşılaştım. İnsanlar şehrin kasvetinden buraya gelerek hem temiz havayla buluşuyor hem de eğleniyor. Haftanın stresini atabilecekleri en güzel nokta Zigana"

Pistler ve hizmetler

Pistlerin durumu hakkında bilgi veren Eroğlu, sezonun tam açılmadığını ancak hizmetlerin sürdüğünü aktardı. Eroğlu'nun açıklaması şu şekilde:

"Bu kar iki günde yağdı. Önümüzdeki bir iki gün boyunca da kar bekliyoruz. Onlar da tamamlandığında pistlerimiz hazır hale gelir. Mekanik tesislerimiz hazır, güvenlik önlemleri alındı. Şu an kayak açık olmasa da kızak, ATV turları, kar motoru ve restoran hizmetlerimiz devam ediyor. Vatandaşlarımız 7’den 70’e buraya gelip, bu kadar yolu boşuna gelmemiş oluyorlar."

Ziyaretçilerden geleneksel tepki

Trabzon şehir merkezinden ailesiyle gelen ziyaretçilerden Zeki Usta, Zigana’yı kendileri için bir gelenek olarak tanımladı ve bölgedeki samimi ortamı vurguladı. Usta sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kızlarımla beraber hafta sonu tatili için geldik. Biz buraya her sene geliyoruz. Buralar bizim uğrak noktamız. Kar ilk buraya düştüğü için sezonu burada açıyoruz. Çocuklar için harika bir ortam. 4-5 saat vakit geçirip dönüyoruz"

Not: Kayak pistleri henüz tam açılmamış olmakla birlikte bölgede ziyaretçilere yönelik çeşitli etkinlik ve hizmetler devam ediyor. Yetkililer önümüzdeki günlerde beklenen yağışlarla pistlerin hazır hale geleceğini belirtiyor.

