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Zonguldak'ta 2 metrelik dev yılan otoparkta paniğe neden oldu

Zonguldak'ta bir apartmanın otoparkına giren 2 metre uzunluğundaki yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı. Detaylar haberimizde!

Yayın Tarihi: 08.07.2024 21:17
Güncelleme Tarihi: 08.07.2024 21:17
Zonguldak'ta 2 metrelik dev yılan otoparkta paniğe neden oldu

OTOPARKTA 2 METRELİK YILAN PANİĞE NEDEN OLDU

Akşam saatlerinde Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde bulunan bir apartmanın otoparkında yaşanan olayda, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki bir yılan apartman sakinlerini korkuya sürükledi. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, hızla harekete geçerek yılanı güvenli bir şekilde yakaladı.

Apartman sakinlerinin paniklemesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otoparkta dolaşan yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılanı başarılı bir operasyonla yakaladı. Yılanın zehirli olmadığını tespit eden ekipler, hayvanı zarar görmeden doğal yaşam alanına bıraktı.

Yılanın güvenli bir şekilde alandan uzaklaştırılmasıyla birlikte apartman sakinleri derin bir nefes aldı. Panik anları sona ererken, olayın doğal bir yaşamın içinde sıradışı bir an olarak değerlendirildiği belirtildi.

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