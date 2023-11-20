Zonguldak'ta kaybolan kuru yük gemisinin batma anı drone kamerasında: 11 Türk denizci kayıp

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarına rağmen saatteki hızı 100 kilometreyi aşan kuvvetli fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkiledi. İlçede sel ve su baskınları meydana gelirken, ilçe açıklarında İzmir’e kuru yük taşıyan Kafkametler isimli yük gemisi batma tehlikesi geçirdi. Gemi, 12 mürettebatıyla limana sürüklendikten sonra mendireğe çarparak battı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölgeye gelerek yaşanan felaketle ilgili açıklama yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yaşanan fırtına ve sel felaketinin ardından bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Yerlikaya, açıklarında batan Türk bayraklı kuru yük gemisi ve 12 mürettebatı hakkında da son bilgileri paylaştı.



Bakan Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Fırtına ve olumsuz hava şartları nedeniyle toplam 9 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. Tüm ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.” ifadelerini kullandı.





Yerlikaya, Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde batan gemideki 12 mürettebattan 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 personelle ilgili ise arama çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Bakan Yerlikaya, “Ereğli açıklarında batan gemideki 12 mürettebattan 1 kişinin cesedi bulundu. 11 personelin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Sahil Güvenlik, Deniz Kuvvetleri, AFAD, UMKE, JAK, 112 Acil Servis ekiplerimiz bölgede yoğun bir şekilde çalışıyor.” dedi.

GEMİNİN BATMA ANI DRONE'DA

zonguldak'ta batan kuru yük gemisinin batma anı drone kameralarına böyle yansıdı;





Zonguldak’ta fırtına ve selde son durum ne?



Cevap: Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde saatteki hızı 100 kilometreyi aşan kuvvetli fırtına ve yağış nedeniyle sel ve su baskınları yaşandı. 9 kişi hayatını kaybetti, 57 okulun ve 43 evin çatısı uçtu, zarar tespit çalışmaları devam ediyor.

Zonguldak’ta batan gemide son durum ne?

Cevap: Zonguldak’ın Ereğli ilçesi açıklarında İzmir’e kuru yük taşıyan Kafkametler isimli Türk bayraklı gemi, fırtına nedeniyle batma tehlikesi geçirdi. Gemi, 12 mürettebatıyla limana sürüklendikten sonra mendireğe çarparak battı. 12 mürettebattan 1’inin cesedi bulundu, 11’i aranıyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuya ilişkin ne söyledi?

Cevap: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yaşanan fırtına ve sel felaketinin ardından bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Yerlikaya, batan gemi ve mürettebatı hakkında da son durumu açıkladı. Yerlikaya, 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 mürettebattan 1’inin cesedinin bulunduğunu, 11’inin ise arama çalışmalarının devam ettiğini söyledi.