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Zonguldak'ta Motosiklet Kazası: İki Genç Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ve yolcusu hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 05.06.2025 11:26
Güncelleme Tarihi: 05.06.2025 11:26
Zonguldak'ta Motosiklet Kazası: İki Genç Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ta Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ve arkasındaki yolcu hayatını kaybetti. Olay, Zonguldak-Kilimli sahil yolunda gerçekleşti.

Kazanın Detayları

M.A. idaresindeki 67 UC 387 plakalı otomobil, Bedirhan Kınay'ın (21) kullandığı 67 ACM 213 plakalı motosikletle çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hayatını Kaybedenler

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, motosiklette yolcu olarak bulunan Berk Cebeci'nin (22) hayatını kaybettiği belirlendi. Motosiklet sürücüsü Bedirhan Kınay ise Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın Sonrası

Kaza sonrası otomobil sürücüsü, ifadesinin alınması amacıyla karakola götürüldü. Olay yerinde güvenlik önlemleri alındı ve ekipler, araç geçişine kontrollü izin verdi.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ve arkasındaki yolcu...

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ve arkasındaki yolcu hayatını kaybetti.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ve arkasındaki yolcu...

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ve arkasındaki yolcu hayatını kaybetti.

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