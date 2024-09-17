Zonguldak'ta Trafik Polisi Motosikletin Çarpması Sonucu Yaralandı

Zonguldak'ta Trafik Polisi Yaralandı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde gerçekleştirilen bir trafik uygulaması sırasında, bir motosiklet sürücüsü tarafından çarpılan bir trafik polisi yaralandı.

Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Olay, Bağlık Mahallesi'nde yaşandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, motosiklet sahibi R.Y.'yi durdurmaya çalışırken, motosiklet aniden hızlanarak kaza yaptı. Trafik polisi Yücel K., motosikletin çarpması sonucu yere düşerek yaralandı.

Yaralı Polis Hastaneye Kaldırıldı

Olayın hemen ardından sağlık ekibine bildirim yapıldı ve yaralı polis, ambulansla yakın bir özel hastaneye sevk edildi. Hastanede yapılan kontrollerde, Yücel K.'nin vücudunda kırıklar bulunduğu belirlendi.

Sürücü Gözaltına Alındı

Olay sonrası motosikletin sürücüsü gözaltına alındı. Kazanın detayları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi ve soruşturma başlatıldı.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde uygulama yapan trafik polisi motosikletin çarpması sonucu yaralandı.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde uygulama yapan trafik polisi motosikletin çarpması sonucu yaralandı.