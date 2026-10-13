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1299 bilecik deplasmanda kritik bir puanla döndü

Bilecik U12 Gençler Ligi 6. haftasında 1299 Bilecik, lider 4 Eylülspor'la 0-0 berabere kalarak önemli bir puan aldı; grup sıralamaları şekilleniyor.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 09:47

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EDİTÖR: Kerem Güneş

1299 bilecik deplasmanda kritik bir puanla döndü

1299 Bilecik’in deplasman dönüşü ve ligde son durum

Bilecik U12 Gençler Ligi’nde 6. hafta maçları tamamlanırken, 1299 Bilecik Spor Kulübü kendi sahasında lider 4 Eylülspor ile 0-0 berabere kalarak önemli bir puan kazandı. A ve B gruplarında geride kalan haftalarda fileler toplamda 30 kez havalandı ve puan tabloları yeni dengelerle şekillendi.

a grubu sonuçları ve puan durumu:

A Grubu’nda 5. haftada Söğütspor deplasmanda Demirköy 2018 Spor'u 2-0 ile geçerken, Bozüyük Gücüspor evinde Pazaryerispor'u 7-0 yendi. Bilecik Gençlerbirliğispor 5. haftayı bay geçti; Gölpazarıspor ise ligden çekilen Bozüyükspor karşısında 3-0 hükmen galip sayıldı.

6. haftada Bilecik Gençlerbirliğispor sahasında Demirköy 2018 Spor'u 2-1 mağlup etti, Söğütspor kendi evinde Bozüyük Gücüspor ile 1-1 berabere kaldı. Gölpazarıspor 6. haftayı bay geçirirken, Pazaryerispor yine ligden çekilen Bozüyükspor karşısında 3-0 hükmen galip sayıldı.

Bu haftalar sonunda A Grubu’nda Söğütspor ve Bozüyük Gücüspor ikişer takım halinde 13 puanla liderliği paylaşıyor; Gölpazarıspor ve Bilecik Gençlerbirliğispor ise 9’ar puanla onları takip ediyor.

b grubu: 1299 Bilecik’in performansı ve tablo:

B Grubu’nda 5. haftada Osmanelispor sahasında Vitraspor'u 3-1 mağlup etti. Aynı haftada 1299 Bilecik Spor Kulübü, Güneşspor deplasmanından 2-0’lık galibiyetle döndü. BFA kendi evinde Lefke Birlikspor'u 3-1 yenerken, 4 Eylülspor ligden çekilen Ertuğrulspor karşısında 3-0 hükmen galip sayıldı.

6. haftada 1299 Bilecik, lider 4 Eylülspor ile deplasmanda karşılaştı ve 0-0 berabere kalarak bir puanı hanesine yazdırdı. Vitraspor kendi sahasında Güneşspor'u 3-0 yenerken, Osmanelispor evinde BFA'ya 2-1 mağlup oldu. Lefke Birlikspor da Ertuğrulspor karşısında 3-0 hükmen galip sayıldı.

B Grubu’nda puan tablosu şu şekilde şekillendi: 4 Eylülspor 16 puan, Vitraspor 15 puan, BFA 12 puan ve 1299 Bilecik Spor Kulübü 10 puan ile liderliği takip ediyor.

gelecek maç programı:

Ligin 7. haftasında A Grubu’nda Cumartesi günü Gölpazarıspor - Pazaryerispor ve Bozüyük Gücüspor - Bilecik Gençlerbirliğispor karşılaşmaları oynanacak. B Grubu’nda ise Cumartesi günü Lefke Birlikspor - 1299 Bilecik Spor Kulübü, Güneşspor - Osmanelispor ve 4 Eylülspor - Vitraspor maçları takvimde yer alıyor.

Genel görünüm, her iki grupta da liderlik mücadelesinin sıkı geçtiğini ve haftalar ilerledikçe puan farklarının daha da belirginleşeceğini gösteriyor. 1299 Bilecik’in aldığı bu kritik deplasman puanı, takımın üst sıralara tırmanma hedefi için değerli bir adım oldu.

1299 BİLECİK SPOR KULÜBÜ, ZORLU DEPLASMANDA 1 PUANLA DÖNDÜ

1299 BİLECİK SPOR KULÜBÜ, ZORLU DEPLASMANDA 1 PUANLA DÖNDÜ

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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