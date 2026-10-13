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Adis Lagumdzija: liderlikle şampiyonluğa bütün gücümüzü vereceğiz

Fenerbahçe'nin milli smaçörü Adis Lagumdzija, güçlü rakiplerin olduğu Efeler Ligi'nde şampiyonluk için liderlik, deneyim ve tam adanmışlık sözü verdi.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 10:14

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Adis Lagumdzija: liderlikle şampiyonluğa bütün gücümüzü vereceğiz

Adis Lagumdzija hedeflerini ve Türkiye dönüşünün etkilerini anlattı

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı'nın milli oyuncusu Adis Lagumdzija, Avrupa deneyiminin ardından Türkiye'ye dönüşünün olgunluk kazandırdığını belirtti. 27 yaşındaki oyuncu, liderlik rolünü sahaya taşımak ve takımına katkı sağlamak için çalıştığını söyledi. İkinci sezonuna girerken beklentilerinin yüksek olduğunun altını çizen Lagumdzija, bir haftadır birlikte çalıştıkları kadronun moral ve iş disiplininden memnun olduğunu ifade etti.

Lig rekabeti ve şampiyonluk hedefi:

Lagumdzija, Efeler Ligi'ndeki rekabetin son yıllarda arttığını vurguladı ve en iyi oyuncuların şu an ligde olduğunu kaydetti. 4-5 takımın iddialı kadrolar kurduğunu söyleyen tecrübeli smaçör, buna rağmen Fenerbahçe olarak kendilerinin de güçlü bir aday olduklarını vurguladı. Lagumdzija, şampiyon olmak için bütün emeğimizi vereceğiz diyerek takımın hedefindeki kararlılığı özetledi.

Kritik pozisyonlar ve takım önceliği:

Maçların kritik anlarında pasın kendisine gelmesinin kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını anlatan Lagumdzija, bu durumun takım arkadaşlarının kendisine olan güveninin göstergesi olduğunu belirtti. 24-23 ya da 28-27 gibi eşitliklerde topun gelmesinin ekstra keyif verici olduğunu söyleyen oyuncu, yine de en önemli şeyin takımın kazanması olduğunu ifade etti.

Lagumdzija, Avrupa'da kazandığı tecrübeyi takıma aktarmaya çalıştığını, sadece sayı üreten bir oyuncu olmadığını, aynı zamanda takımın liderlerinden biri olduğunu ekledi. Kadroda 3-4 kişide liderlik özelliği bulunmasının uzun vadede takımı güçlendireceğini düşündüğünü belirtti.

Türk voleybolunun yükselişi ve kişisel hedefler:

Türk erkek voleybolunun geldiği noktaya dikkat çeken Lagumdzija, kulüplerin uluslararası arenadaki başarılarını ve milli takımın son üç yılda aldığı tarihi dereceleri hatırlattı. Dünya altıncılığı ve VNL'de altıncı bitirmenin Türkiye voleybolunu yukarı taşıdığını söyleyen oyuncu, herkesi daha ileri taşımak için emek verdiklerini belirtti.

Kendi hedefleri olarak Türkiye Ligi'ni henüz kazanmadığını ve bunu başarmak istediğini dile getiren Lagumdzija, Fenerbahçe'ye bu amaçla geldiğini söyledi. Bu sezon CEV Challenge Cup'ta mücadele ettiklerini ve Challenge Kupası'nı henüz kazanmadığını belirterek, sezonu lig ve Challenge Cup zaferleriyle kapatmanın ideal olacağını ifade etti. Son olarak taraftarlardan desteği eksik etmemelerini isteyen oyuncu, kadronun neşeli ve uyumlu olduğunu, sezon boyunca herkesin keyif alacağını düşündüğünü ekledi.

FENERBAHÇE’NİN MİLLİ VOLEYBOLCUSU ADİS LAGUMDZİJA AÇIKLAMALARDA BULUNDU

FENERBAHÇE’NİN MİLLİ VOLEYBOLCUSU ADİS LAGUMDZİJA AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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