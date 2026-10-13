Dolar 49,2830 -0,15%
Euro 55,2428 +0,34%
Bist 12.249,06 +0,81%
Altın Gram 6.674,64 +0,52%
EUR/USD 1,1186 +0,22%
Brent Petrol 105,05 -1,50%
--°

Avrupa’ya açılan kapı: Y. Denizli Basket şehrin gururu oldu

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Y. Denizli Basket’in Avrupa’da oynamasının Denizli’nin tanıtımına, turizmine ve ekonomisine katkı sağlayacağını söyledi.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 10:18

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Avrupa’ya açılan kapı: Y. Denizli Basket şehrin gururu oldu

Y. Denizli Basket'in Avrupa serüveni

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Y. Denizli Basket’in Avrupa kupalarında mücadele etmesini Denizli için bir tanıtım fırsatı olarak değerlendirdi. Doğan, takımın Avrupa sahnesine çıkmasının kentte büyük heyecan yarattığını, ilk maçtaki galibiyetin bu süreçte önem taşıdığını söyledi.

Doğan, "Altı yıldır Süper Lig’de kalmanın verdiği o güzel heyecanla birlikte artık Avrupa’ya çıkma zamanı gelmişti. Avrupa’dayız. İlk maçımızı aldık. Herkes oradaydı, büyük bir heyecan vardı. Çarşamba günü de yine yurt dışı maçımız var. Güzel gidiyor" ifadelerini kullandı.

Avrupa maçları ve kent tanıtımı

Doğan, Avrupa kupalarındaki mücadelenin sadece sportif başarıya indirgenmemesi gerektiğini vurguladı. Y. Denizli Basket'in uluslararası arenada yer almasının, Denizli'nin doğal ve turistik değerlerini tanıtmak için önemli bir mecra sunduğunu belirtti.

Başkan Doğan, Pamukkale ve Acıpayam Kanyonu gibi destinasyonların spor aracılığıyla daha geniş kitlelere ulaşabileceğini ifade ederek, "Basketbolla birlikte Denizli’nin adını, şehrimizi yurt dışında tanıtmak istiyoruz. Denizli’nin adı duyulsun, şehrimiz tanınsın istiyoruz" dedi.

Altyapı yatırımı ve genç sporcular

Doğan, kulübün geleceği açısından altyapı çalışmalarına verdiği önemi anlattı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde yedi yıldır mücadele eden kulübün, genç takımlar ve altyapı organizasyonlarıyla sürdürülebilir bir yapı kurduğunu söyledi.

Basketbol Gençler Ligi (BGL) ve altyapı organizasyonlarının, Denizli’de basketbol kültürünün gelişmesine katkı sağladığını belirten Doğan, genç sporcuların yetişmesinin ve yeni yeteneklerin Türk basketboluna kazandırılmasının hedeflendiğini kaydetti. Başkan, kulübün yalnızca A takımıyla değil, altyapısıyla da kentin önemli bir spor değeri olduğunu vurguladı.

Taraftar desteği ve şehir sahiplenmesi

Y. Denizli Basket’in şehirle bütünleştiğini söyleyen Doğan, başarılı bir performans için taraftar desteğinin kritik olduğuna dikkat çekti. Tüm Denizlilileri karşılaşmalara davet eden Doğan, kulübe katkı sunan herkese teşekkür ederek takıma başarılar diledi.

Doğan, "Artık Denizli’nin gururu oldu çünkü Denizli Basketbol Takımı, Y. Denizli Basketbol Takımımız" sözleriyle toplumun takımı sahiplenmesinin önemine işaret etti ve takımın kente ekonomik ve tanıtım açısından katma değer sağlama hedefini yineledi.

MERKEZEFENDİ BELEDİYE BAŞKANI ŞENİZ DOĞAN, Y. DENİZLİ BASKET’İN AVRUPA KUPALARINDA MÜCADELE...

MERKEZEFENDİ BELEDİYE BAŞKANI ŞENİZ DOĞAN, Y. DENİZLİ BASKET’İN AVRUPA KUPALARINDA MÜCADELE ETMESİNİN KENTİN TANITIMI AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR FIRSAT OLDUĞUNU BELİRTEREK, "TAKIMIMIZ, DENİZLİ’NİN TURİZMİNE VE ŞEHİR EKONOMİSİNE ÖNEMLİ KATKI SAĞLAMAKTADIR" DEDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tarihi Gelibolu'da birlik ve anma dolu koşu: 11. Gelibolu maratonu hazırlanıyor
images

Çıldır'da genç yeteneklere ücretsiz hafta sonu futbol eğitimi
images

Hoffenheim’den Beşiktaş hücum hattına övgü: cesur ve tempolu oyun hedefi
images

fenerbahçe, şampiyonlar ligi'nde aston villa deplasmanında

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Aydın'da geciken sezonun gölgesinde kestane mesaisi başladı

Tarihi Gelibolu'da birlik ve anma dolu koşu: 11. Gelibolu maratonu hazırlanıyor

Sincan anne çocuk oyun evlerinde su altı dünyası keşfi

Kayseri'ye umut taşıyan alzheimer aktif yaşam merkezi hizmete giriyor

TREND HABERLER

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Dronla takip sonu yakalandı: çalıntı motosiklet ve süresi dolan ehliyet

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Esenyurt dosyasında şüpheli para trafiği: ihalelerde yüzde 20'lik rüşvet iddiası ve tape kayıtları

Başkan vekili Orhaneli muhtarlarının 275 talebini önceliklendirdi