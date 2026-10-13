Avrupa’ya açılan kapı: Y. Denizli Basket şehrin gururu oldu

Y. Denizli Basket'in Avrupa serüveni

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Y. Denizli Basket’in Avrupa kupalarında mücadele etmesini Denizli için bir tanıtım fırsatı olarak değerlendirdi. Doğan, takımın Avrupa sahnesine çıkmasının kentte büyük heyecan yarattığını, ilk maçtaki galibiyetin bu süreçte önem taşıdığını söyledi.

Doğan, "Altı yıldır Süper Lig’de kalmanın verdiği o güzel heyecanla birlikte artık Avrupa’ya çıkma zamanı gelmişti. Avrupa’dayız. İlk maçımızı aldık. Herkes oradaydı, büyük bir heyecan vardı. Çarşamba günü de yine yurt dışı maçımız var. Güzel gidiyor" ifadelerini kullandı.

Avrupa maçları ve kent tanıtımı

Doğan, Avrupa kupalarındaki mücadelenin sadece sportif başarıya indirgenmemesi gerektiğini vurguladı. Y. Denizli Basket'in uluslararası arenada yer almasının, Denizli'nin doğal ve turistik değerlerini tanıtmak için önemli bir mecra sunduğunu belirtti.

Başkan Doğan, Pamukkale ve Acıpayam Kanyonu gibi destinasyonların spor aracılığıyla daha geniş kitlelere ulaşabileceğini ifade ederek, "Basketbolla birlikte Denizli’nin adını, şehrimizi yurt dışında tanıtmak istiyoruz. Denizli’nin adı duyulsun, şehrimiz tanınsın istiyoruz" dedi.

Altyapı yatırımı ve genç sporcular

Doğan, kulübün geleceği açısından altyapı çalışmalarına verdiği önemi anlattı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde yedi yıldır mücadele eden kulübün, genç takımlar ve altyapı organizasyonlarıyla sürdürülebilir bir yapı kurduğunu söyledi.

Basketbol Gençler Ligi (BGL) ve altyapı organizasyonlarının, Denizli’de basketbol kültürünün gelişmesine katkı sağladığını belirten Doğan, genç sporcuların yetişmesinin ve yeni yeteneklerin Türk basketboluna kazandırılmasının hedeflendiğini kaydetti. Başkan, kulübün yalnızca A takımıyla değil, altyapısıyla da kentin önemli bir spor değeri olduğunu vurguladı.

Taraftar desteği ve şehir sahiplenmesi

Y. Denizli Basket’in şehirle bütünleştiğini söyleyen Doğan, başarılı bir performans için taraftar desteğinin kritik olduğuna dikkat çekti. Tüm Denizlilileri karşılaşmalara davet eden Doğan, kulübe katkı sunan herkese teşekkür ederek takıma başarılar diledi.

Doğan, "Artık Denizli’nin gururu oldu çünkü Denizli Basketbol Takımı, Y. Denizli Basketbol Takımımız" sözleriyle toplumun takımı sahiplenmesinin önemine işaret etti ve takımın kente ekonomik ve tanıtım açısından katma değer sağlama hedefini yineledi.

MERKEZEFENDİ BELEDİYE BAŞKANI ŞENİZ DOĞAN, Y. DENİZLİ BASKET’İN AVRUPA KUPALARINDA MÜCADELE ETMESİNİN KENTİN TANITIMI AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR FIRSAT OLDUĞUNU BELİRTEREK, "TAKIMIMIZ, DENİZLİ’NİN TURİZMİNE VE ŞEHİR EKONOMİSİNE ÖNEMLİ KATKI SAĞLAMAKTADIR" DEDİ.