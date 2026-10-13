fenerbahçe, şampiyonlar ligi'nde aston villa deplasmanında

maç bilgileri:

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında yarın İngiltere ekibi Aston Villa'ya deplasmanda konuk olacak. Karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak. Sarı-lacivertliler grup aşamasının ilk maçında sahalarında Roma ile 1-1 berabere kalmıştı; Aston Villa ise grubun ilk haftasında Club Brugge'ü 3-2 mağlup ederek 3 puanla başladı.

geçmiş randevular ve Avrupa istatistikleri:

takımların karşılaşma geçmişi:

Fenerbahçe ile Aston Villa yarın itibarıyla dördüncü kez karşılaşacak. İki ekip ilk kez 1977-1978 sezonunda UEFA Kupası 1. Turunda eşleşmiş, o dönemde İngiliz ekibi iki maçı da kazanarak üst tura yükselmişti. Geçtiğimiz sezonun ocak ayında İstanbul'da oynanan maçta Aston Villa sahadan 1-0 galip ayrılmıştı.

kulübün Avrupa serüveni:

Bu mücadeleyle birlikte Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 308. maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler Avrupa arenasında şimdiye dek 122 galibiyet, 68 beraberlik ve 117 mağlubiyet aldı; rakip fileleri 418 kez havalandırırken, kalesinde 427 gol gördü.

Şampiyonlar Ligi özelinde Fenerbahçe daha önce 41 maç oynadı; bu karşılaşmalarda 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 23 mağlubiyet bulundu. Kanarya bu süreçte 43 gol atarken, 71 gol yedi.

İngiliz takımlarıyla oynanan maç sayısı ise yarınki mücadeleyle birlikte 24 olacak; daha önceki 23 karşılaşmada Fenerbahçe 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. En sık karşılaşılan rakipler arasında Manchester United (7) ve Arsenal (6) yer alıyor; Aston Villa ile daha önce 3 kez karşılaşılmıştı.

hakem, takım durumları ve kadro haberleri:

Müsabakayı Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Ivan Kruzliak yönetecek. Yardımcı hakemler olarak Branislav Hancko ve Jan Pozor görev alacak; dördüncü hakem Peter Kralovic olacak. Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda Portekizli Tiago Martins yer alırken AVAR görevi Robert Schröder'e emanet.

Aston Villa, geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'ni kazanarak doğrudan Devler Ligi biletini aldı. Kulüp, finalde 20 Mayıs'ta İstanbul'da Beşiktaş Park'ta oynanan karşılaşmada Alman ekibi Freiburg'u 3-0 yenmişti. UEFA Süper Kupa maçında ise sezon başında Paris Saint-Germain'e 2-1 mağlup oldular.

Premier Lig'de Unai Emery yönetimindeki Aston Villa sezona beklentilerin altında başladı. Son lig maçında Brentford ile 2-2 berabere kalan Birmingham temsilcisi, 6 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet alarak 5 puan topladı ve ligde 15. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe cephesinde dikkat çeken gelişme Matteo Guendouzi ile ilgili disiplin süreci oldu. Olympique Lyon maçları sonrası UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu tarafından verilen ceza ilk aşamada 2'si ertelemeli olmak üzere 4 maç iken, UEFA Tahkim Kurulu itiraz sonrası kararı bir yıllık denetim şartına bağlayarak 3 maçlık men cezası şeklinde düzenledi. Guendouzi, 10 Eylül'de oynanan Roma maçında forma giymemişti; alınan karar neticesinde Aston Villa karşılaşmasında forma giyebilecek.

Unai Emery de Fenerbahçe karşısında dördüncü kez rakip olacak. Emery daha önce Spartak Moskova ile 2012-2013 sezonu Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe ile eşleşmiş, o sezon evindeki maçı 2-1 kazanıp, Kadıköy'de 29 Ağustos 2012'deki karşılaşmadan 1-1'lik sonuçla gruplara kalmıştı. İspanyol teknik adam 14 yıl sonra, 22.01.2026 tarihinde bir kez daha Fenerbahçe ile eşleşmiş ve Aston Villa ile galibiyete ulaşmıştı.

Her iki takımın da Avrupa tecrübesi ve güncel formu, yarınki karşılaşmanın belirleyici unsurları olacak. Maç öncesi son dakikadaki eksik ve kadro tercihleri, karşılaşmanın seyrini belirleyebilir.

FENERBAHÇE, UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE YARIN İNGİLİZ EKİBİ ASTON VİLLA'YA KONUK OLACAK.