29 yıl sonra aynı hasret: şehit babası terörün sona ermesini istiyor

Manisa'da 1997 yılında 20 yaşında şehit olan oğlu Mirza Karakaya'nın acısını 29 yıldır yüreğinde taşıyan 79 yaşındaki Fevzi Karakaya, yakın geçmişin ve ailenin kayıplarını anlattı. Oğlunun acemi askerlik yaptığı sırada yaşanan olayın hâlâ taze olduğunu söyleyen Karakaya, vatan için verilen kayıpların unutulmadığını vurguladı.

şehitlik hikâyesi:

Fevzi Karakaya, oğlu Mirza'nın Kırkağaç'taki Jandarma Komando Birliği'nde acemi askerlik yaptığı dönemde, metruk bir binanın yıkımı sırasında üzerine beton düşmesi sonucu şehit olduğunu anlattı. Olay sonrası, 'Gittik, oğlumu gördüm, şehit olmuştu' sözleriyle yaşadıkları tabloyu aktardı. Mirza'nın naaşının getirilmesi ve defnedilmesi sürecinde ailenin büyük acı yaşadığını, annenin perişan olduğunu belirtti.

Ailenin diğer fertlerinden birinin de özel harekât polisi olduğunu, büyük oğlunun görev yaptığı dönemde Mirza'nın cenazesine birlikte gittiklerini dile getiren baba Karakaya, kaybın genç yaşta olması nedeniyle sabrın zor olduğunu ifade etti.

ailenin kayıpları ve birlik mesajı:

Karakaya, ailenin tek kaybının Mirza olmadığını, Hakkari Çukurca'da şehit düşen Harun Korkmaz ile Şırnak'ta şehit olan polis memuru Abdülhamit Kaya'nın da aile fertleri arasında bulunduğunu hatırlattı. Bu kayıpları 'vatan için şehit olanlar' olarak niteleyen Karakaya, ailenin vatan sevgisinin nesiller boyunca sürdüğünü söyledi.

Devletin terörle mücadele çalışmalarına destek verdiklerini belirten Karakaya, 'Devletimizin, hükümetimizin bu yöndeki çalışmalarına destek veriyoruz. Çok iyi gidiyor, gidişat güzel. İnşallah son bulacaktır' ifadelerini kullandı. Ayrıca, dağdaki teröristlerin silah bırakıp inmesi durumunda bunun ülke için büyük fayda sağlayacağını belirterek, 'Ülkemiz bu kamburdan kurtulacaktır' dedi.

Karakaya, toplumsal birlik vurgusu yaparak farklı kökenlerden insanların yüzyıllardır bir arada yaşadığını ve ayrımcılığa yer olmadığını söyledi. 'Kürt'ü, Türk'ü, Çerkez'i, Karakalpak'ı, Laz'ı hepsi bir aradadır' diyerek, toplumun etle tırnak gibi birbirine bağlı olduğunu ifade etti ve 'Kimse bu ülkede huzurumuzu bozamaz, birbirimizden ayrılmayız' mesajını verdi.

Sözlerini, bir daha şehit verilmemesi temennisiyle sürdüren Karakaya, 'Vatan sağ olsun. İnşallah terör biter, bir daha şehitler vermeyiz' diyerek hem devletin çalışmalarına güvenini hem de kişisel umudunu dile getirdi.

1997 YILINDA MANİSA'DA 20 YAŞINDAYKEN ŞEHİT OLAN OĞLU MİRZA KARAKAYA’NIN ACISINI YAŞAYAN 79 YAŞINDAKİ FEVZİ KARAKAYA, AİLESİNDEN İKİ KİŞİNİN DAHA ŞEHİT OLDUĞUNU BELİRTEREK TERÖRÜN SONA ERMESİNİ İSTEDİ. ŞEHİT BABASI KARAKAYA, "VATAN SAĞ OLSUN. İNŞALLAH TERÖR BİTER, BİR DAHA ŞEHİTLER VERMEYİZ" DEDİ.