Minik girişimcilerin el yapımı vergi levhası tebessüm ettirdi

minik girişimcilerin zabıta karşısındaki yaratıcılığı:

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde harçlıklarını çıkarmak amacıyla kurdukları stantla satış yapan iki kız çocuğunun zabıta denetimi, sevimli bir anıya dönüştü. Asya Bafto ve Eylül Onurlu, bir işletmenin önüne açtıkları tezgâhta Buz gibi limonata 25 TL ilanıyla müşterilerini bekliyordu.

denetim anı:

Bölgede görev yapan Mudurnu Belediyesi zabıta ekipleri, çocukların standını fark ederek yanlarına yaklaştı ve şaka yollu bir denetim gerçekleştirdi. Ekipler, 'Şikayet var, vergi levhanız nerede?' diye sordu; soru karşısında yaşanan kısa şaşkınlık yerini gülümsemeye bıraktı.

el yapımı belgeler ve satış:

Çocuklar, şeffaf bir dosya içinde kendi elleriyle çizdikleri ve üzerinde 'Tatlı Kızlar' başlığının bulunduğu el yapımı vergi levhasını zabıta görevlilerine sundu. Evrakı inceleyen zabıta memuru, 'Evet, mevzuata uygun' diyerek anı daha da renkli hale getirdi. Daha sonra ekipler, minik satıcılardan limonata satın aldı ve içeceğin tadını beğendiklerini belirtti.

Satışın karşılığı olarak kızlar, üzerinde kalp figürü bulunan ve kendi yazılarıyla hazırlanmış 'Fiş - 25 TL' kağıdını zabıta ekiplerine teslim etti; kısa ziyaret, hem zabıta hem de mahalle sakinleri için tebessümle hatırlanacak bir anıya dönüştü.

EKİPLERİN "ŞİKAYET VAR, VERGİ LEVHANIZ NEREDE?" SORUSU ÜZERİNE ÇOCUKLAR, ŞEFFAF BİR DOSYA İÇERİSİNE KENDİ ELLERİYLE ÇİZDİKLERİ VE ÜZERİNDE "TATLI KIZLAR" UNVANININ YER ALDIĞI VERGİ LEVHASINI GÖREVLİLERE SUNDU.