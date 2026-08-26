Dolar 48,0869 +0,02%
Euro 56,1583 -0,04%
Bist 14.704,73 +1,60%
Altın Gram 7.225,21 -0,45%
EUR/USD 1,1666 -0,08%
Brent Petrol 85,04 -2,56%
--°

Minik girişimcilerin el yapımı vergi levhası tebessüm ettirdi

Mudurnu'da limonata satan Asya ve Eylül, zabıtanın 'vergi levhanız nerede?' sorusuna el yapımı 'Tatlı Kızlar' levhası ve 25 TL'lik fişle yanıt verdi.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 11:41

GÜNCELLEME: 26 Ağustos 2026 - 12:39

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Minik girişimcilerin el yapımı vergi levhası tebessüm ettirdi

minik girişimcilerin zabıta karşısındaki yaratıcılığı:

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde harçlıklarını çıkarmak amacıyla kurdukları stantla satış yapan iki kız çocuğunun zabıta denetimi, sevimli bir anıya dönüştü. Asya Bafto ve Eylül Onurlu, bir işletmenin önüne açtıkları tezgâhta Buz gibi limonata 25 TL ilanıyla müşterilerini bekliyordu.

denetim anı:

Bölgede görev yapan Mudurnu Belediyesi zabıta ekipleri, çocukların standını fark ederek yanlarına yaklaştı ve şaka yollu bir denetim gerçekleştirdi. Ekipler, 'Şikayet var, vergi levhanız nerede?' diye sordu; soru karşısında yaşanan kısa şaşkınlık yerini gülümsemeye bıraktı.

el yapımı belgeler ve satış:

Çocuklar, şeffaf bir dosya içinde kendi elleriyle çizdikleri ve üzerinde 'Tatlı Kızlar' başlığının bulunduğu el yapımı vergi levhasını zabıta görevlilerine sundu. Evrakı inceleyen zabıta memuru, 'Evet, mevzuata uygun' diyerek anı daha da renkli hale getirdi. Daha sonra ekipler, minik satıcılardan limonata satın aldı ve içeceğin tadını beğendiklerini belirtti.

Satışın karşılığı olarak kızlar, üzerinde kalp figürü bulunan ve kendi yazılarıyla hazırlanmış 'Fiş - 25 TL' kağıdını zabıta ekiplerine teslim etti; kısa ziyaret, hem zabıta hem de mahalle sakinleri için tebessümle hatırlanacak bir anıya dönüştü.

EKİPLERİN &quot;ŞİKAYET VAR, VERGİ LEVHANIZ NEREDE?&quot; SORUSU ÜZERİNE ÇOCUKLAR, ŞEFFAF BİR DOSYA...

EKİPLERİN "ŞİKAYET VAR, VERGİ LEVHANIZ NEREDE?" SORUSU ÜZERİNE ÇOCUKLAR, ŞEFFAF BİR DOSYA İÇERİSİNE KENDİ ELLERİYLE ÇİZDİKLERİ VE ÜZERİNDE "TATLI KIZLAR" UNVANININ YER ALDIĞI VERGİ LEVHASINI GÖREVLİLERE SUNDU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Vali Erdinç Yılmaz esnafın taleplerini yerinde dinledi
images

Sinop’ta rüzgâr ve dalga uyarısı: kuzey kıyılarında denize girilmeyin
images

Kentler arası iş birliğini güçlendirecek lider: Sevinç Baykan Özden Türkiye Kent...
images

Bilecik'te şölen havasında 15. olağan il kongresine davet

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ahi Külliyesi'nde zaferin sessiz tanıkları: cephe fotoğrafları sergisi

Kayserili genç bisikletçiler Sakarya’da üç Türkiye şampiyonluğuna imza attı

erhürman: çocukları spordan mahrum bırakma girişimi insanlık açısından hezimet

Kocasinan’a ikinci fabrika: çevre dostu konkasör tesisi yerel yol altyapısını güçlendiriyor

TREND HABERLER

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Nazilli'de müzikle dolu yaz gecesi

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Geyikkoşan sahilinde binlerce kişi Rafet El Roman ile coştu

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti