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4 yaşındaki Elif'in hayatını kaybettiği kazada sürücü tutuklandı

Eskişehir Odunpazarı'nda 4 yaşındaki Elif'in öldüğü kazada, adli kontrolle bırakılan sürücü Fatoş A.B. başsavcılığın itirazıyla tutuklandı.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 11:52

GÜNCELLEME: 08 Eylül 2026 - 11:55

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EDİTÖR: Burcu Kaya

4 yaşındaki Elif'in hayatını kaybettiği kazada sürücü tutuklandı

Eskişehir'de meydana gelen kaza

Olay, 4 Eylül günü Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi Çolpan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Fatoş A.B. (40) idaresindeki 26 AFU 319 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Merve Avli ve kızı Elif Mavi Avli'ye çarptı. Kazada anne Merve Avli hafif yaralanırken, ağır yaralanan 4 yaşındaki Elif Mavi Avli kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Küçük Elif'in cenazesi Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

soruşturmanın ilk adımları

Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Fatoş A.B., sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince ev hapsi ve adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, serbest bırakılma kararına aynı gün itiraz etti. İtiraz dilekçesinde; kamera görüntüleri, kaza tespit ve muayene tutanakları ile bilirkişi raporları doğrultusunda adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı ve kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu belirtildi.

mahkeme kararı ve tutuklama

İtirazı değerlendiren Asliye Ceza Mahkemesi, şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Karar üzerine polis ekiplerince yeniden gözaltına alınan sürücü Fatoş A.B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ESKİŞEHİR&#039;İN ODUNPAZARI İLÇESİNDE 4 YAŞINDAKİ ELİF MAVİ AVLİ’NİN HAYATINI KAYBETTİĞİ TRAFİK...

ESKİŞEHİR'İN ODUNPAZARI İLÇESİNDE 4 YAŞINDAKİ ELİF MAVİ AVLİ’NİN HAYATINI KAYBETTİĞİ TRAFİK KAZASININ ARDINDAN HAKKINDA ADLİ KONTROL KARARI VERİLEN SÜRÜCÜ F.A.B., SAVCILIĞIN İTİRAZI ÜZERİNE ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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