Ehliyet sınavına yetişmek için kaçtı, sınav çıkışında polis karşıladı

Olayın gelişimi

Burdur İstasyon Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, sürücü M.D. plakalarının bir bölümünü bezle kapatarak motosikletiyle ters şeritte ilerledi. Durumu fark eden polis ekipleri sürücüye dur ihtarında bulundu ancak sürücü ikaza uymadı ve hızla uzaklaşarak izini kaybettirdi.

Polisin takip ve tespitleri:

Bölgede çalışma başlatan ekipler kısa süre sonra bahse konu motosikleti Burdur E-Sınav Merkezi önünde buldu. Motosiklet üzerinde yapılan incelemede sürücünün kimliği tespit edildi; ekipler sürücünün merkezde ehliyet sınavına girdiğini belirledi. Bu kez doğrudan peşine düşmek yerine sınavın bitmesini bekleyen polis, sınav çıkışında sürücüyü karşıladı.

Polis ekiplerini karşısında gören sürücü, neden kaçtığı sorusuna "sınava yetişmek için kaçtım" şeklinde savunma yaptı. Olay, görgü tanıkları ve ekiplerin tespitleriyle kayda geçirildi.

Uygulanan cezalar ve araç işlemi:

Sürücüye yapılan kontroller ve tespit edilen trafik ihlalleri çerçevesinde çeşitli maddelerden toplam 390 bin TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca motosiklet, trafik işlemleri kapsamında 3 ay süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi. Olayla ilgili soruşturma ve işlemler yetkili birimler tarafından sürdürüyor.

Polisten kaçıp ehliyet sınavına girdi, polis sınav merkezi kapısında sürücüyü bekledi