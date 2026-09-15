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Çanakkale'de Bayramiç ve Ayvacık'ta iki ayrı kaçakçılık operasyonu

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı, 1-8 Eylül'de Bayramiç ve Ayvacık'ta düzenlediği operasyonlarda dedektör, kazma, 17 sikke ve 223 litre bira ele geçirdi.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 10:16

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Çanakkale'de Bayramiç ve Ayvacık'ta iki ayrı kaçakçılık operasyonu

Çanakkale'de kaçakçılık operasyonları

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde 1-8 Eylül tarihleri arasında Bayramiç ve Ayvacık ilçelerinde iki ayrı operasyona müdahale edildi.

Bayramiç operasyonu:

Bayramiç ilçesinde gerçekleştirilen faaliyetler sonucunda jandarma ekipleri tarafından ele geçirilenler arasında 2 adet dedektör, el dedektörü, 2 adet kazma ve 17 adet sikke yer aldı.

Ayvacık operasyonu:

Ayvacık ilçesinde yürütülen çalışmalarda ise ekipler tarafından 223 litre bira ele geçirildi.

ÇANAKKALE’DE JANDARMA EKİPLERİNCE BAYRAMİÇ VE AYVACIK İLÇELERİNDE 2 KAÇAKÇILIK OPERASYONUNA...

ÇANAKKALE’DE JANDARMA EKİPLERİNCE BAYRAMİÇ VE AYVACIK İLÇELERİNDE 2 KAÇAKÇILIK OPERASYONUNA MÜDAHALE EDİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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