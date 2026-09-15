Yeşilyurt'ta jandarmadan eş zamanlı operasyon: çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı silahlanma ve kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında beş şüpheliyi takibe aldı.

operasyonun detayları:

Ekipler, tespit edilen kişi ve adreslere yönelik olarak aynı anda beş farklı noktada eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda şüphelilere ait olduğu belirlenen adreslerde detaylı inceleme yapıldı.

ele geçirilen malzemeler ve işlem:

Aramalarda 5 tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 472 tabanca mermisi, 14 tabanca şarjörü ve 48 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Ele geçirilen silah ve mühimmatlara el konuldu ve 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

TOKAT’IN YEŞİLYURT İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE 5 ŞÜPHELİYE YÖNELİK DÜZENLENEN EŞ ZAMANLI OPERASYONDA ÇOK SAYIDA RUHSATSIZ SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ.