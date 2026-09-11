50 bin öğrenciye aylık kantin desteği: Gönülden Bir Öğün ile eğitimde eşitlik hedefi

Gönülden Bir Öğün projesi okullarda uygulamaya konuldu

İstanbul Valisi Davut Gül öncülüğünde başlatılan "Gönülden Bir Öğün" projesi, 2026-2027 eğitim-öğretim döneminde ihtiyaç sahibi öğrencilere kantin desteği sunmak üzere hayata geçirildi. Proje, İstanbul Valiliği himayesinde; İstanbul Çocukları Vakfı, İstanbul Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, 39 ilçe kaymakamlığı, Halkbank, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve hayırseverlerin katkılarıyla yürütülüyor.

Nasıl işliyor?:

Projede tespit edilen öğrencilere verilen "Gönülden Bir Öğün" kartlarına aylık düzenli olarak 2’şer bin lira yükleniyor. Kartlar nakit olarak kullanılamıyor ve yalnızca okul kantinlerinde geçerli olacak şekilde kısıtlandı; böylece yardımların doğrudan okul ortamında sağlıklı beslenmeyi desteklemesi hedefleniyor. Vali Gül programda, uygulamayı Fatih'teki Hattat Rakım Ortaokulu kantininde yerinde göstererek süreci anlattı.

Hedef kitle, dağıtım ve kapasite:

Vali Gül'ün aktardığına göre proje kapsamında öncelikle 50 bin kriterlere uygun çocuk tespit edilerek kartları teslim edildi. İhtiyaç kriterlerini karşılayan diğer öğrenciler de programa dahil edilecek; sistemin kapasitesi 100 bine kadar genişletilebilecek şekilde planlandı. Kart verilme ön şartı, öğrencinin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı kayıtlarında ihtiyaç sahibi olarak belirlenmiş olması.

Yararlanıcı gruplar arasında şehit ve gazi çocukları, yetimler, öksüzler, engelli öğrenciler, anne ya da babası engelli olan çocuklar, anne-baba ayrılığı yaşayanlar, cezaevinde yakın bulunan öğrenciler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal risk haritasında yüksek riskli görülen çocuklar, korucu aile yanında kalan çocuklar ile Gazze'den gelen öğrenciler ve meslek lisesi öğrencileri yer alıyor. Ayrıca set desteği alan ailelerdeki diğer çocuklar da destek kapsamında değerlendiriliyor.

Dağıtım ve altyapı çalışmaları Halkbank tarafından sağlanan sistem ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütüldü; 39 ilçedeki vakıflar, kaymakamlıklar, okul müdürleri ile öğretmenlerin iş birliğiyle post cihazları tüm okullardaki kantinlere yerleştirildi ve cihazlar aktifleştirildi.

Amaç ve sonuç odaklı yaklaşım:

Vali Gül uygulamanın amacını, ekonomik nedenlerle devamsızlık riskini azaltmak, öğrencilerin eğitim olanaklarından eşit şekilde faydalanmasını sağlamak ve çocukların rencide olmadan kantinde ihtiyaçlarını karşılayabilmesini temin etmek olarak özetledi. Proje ayrıca okuldan kopma, eğitimini tamamlamama veya suça yönelme riski taşıyan dezavantajlı gruplara yönelik bir müdahale olarak tanımlanıyor.

Programa Vali Yardımcısı Dr. Serap Özmen Çetin, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür ve İstanbul Valiliği İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nihal Kara da katıldı. Projenin ilk etap dağıtımları tamamlanmış olup, kriterlere uyan diğer öğrencilerin de sisteme dahil edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

İstanbul'da ihtiyaç sahibi 50 bin öğrenciye aylık 2'şer bin lira kantin desteği