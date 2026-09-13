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Sultanbeyli'de çocukların bayramı: nostaljik tur ve bisiklet sürprizi

Sultanbeyli Belediyesi'nin ikincisini düzenlediği sünnet şöleninde 150 çocuk nostaljik araçlarla şehir turu yaptı; tören bisiklet hediyesiyle sona erdi.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 19:36

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EDİTÖR: Emre Koç

Sultanbeyli'de çocukların bayramı: nostaljik tur ve bisiklet sürprizi

Sünnet şöleni sokaklara taşındı:

Sultanbeyli Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Sünnet Şöleni, çocuklar ve ailelerini bir araya getirdi. Belediye tarafından sünnet işlemleri gerçekleştirilen 150 çocuk, program kapsamında nostaljik araçlarla şehir turu yaptı ve etkinlik sonunda her çocuğa bisiklet hediye edildi. Organizasyon, katılımcılara neşeli anlar yaşattı ve ailelerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Nostaljik şehir turu ve hediyeler:

Etkinlikte kullanılan nostaljik araçlar, çocukların ve ailelerin dikkatini çekti; kortej boyunca alkışlar ve sevinç sesleri yükseldi. Belediye yetkilileri, şehir turunun amacının bu özel günün kalıcı anılar bırakması olduğunu belirtti. Programın sonunda dağıtılan bisikletler, çocuklara verilen sürpriz arasında öne çıktı ve organizasyonun son bölümünü coşkulu bir şekilde tamamladı.

Başkan Tombaş'ın mesajı:

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş törende yaptığı konuşmada, 'Bugün çocuklarımızın etrafında büyük bir aile olduk. Nostaljik araçlarla gerçekleştirdiğimiz şehir turuyla onların heyecanına ortak olduk. Rabbim yavrularımıza sağlıkla, huzurla ve iyiliklerle dolu bir ömür nasip etsin. Ailelerimize de evlatlarının başarılarını ve mürüvvetlerini görmeyi nasip eylesin' sözleriyle etkinliğin anlamına vurgu yaptı. Başkan Tombaş ayrıca sünnet işlemlerini gerçekleştiren hekimlere, sağlık çalışanlarına ve programda emeği geçen belediye personeline teşekkür etti.

Programa İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Süheyl Üçer, Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin ve çok sayıda davetli katıldı; etkinlik, hem geleneksel hem de toplumsal boyutuyla ilçede olumlu karşılandı.

SULTANBEYLİ BELEDİYESİ TARAFINDAN BU YIL İKİNCİSİ DÜZENLENEN SÜNNET ŞÖLENİ, ÇOCUKLARI VE...

SULTANBEYLİ BELEDİYESİ TARAFINDAN BU YIL İKİNCİSİ DÜZENLENEN SÜNNET ŞÖLENİ, ÇOCUKLARI VE AİLELERİNİ BİR ARAYA GETİRDİ. BELEDİYE TARAFINDAN SÜNNET İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLEN 150 ÇOCUK, NOSTALJİK ARAÇLARLA ŞEHİR TURU ATTI. ŞÖLENİN SONUNDA ÇOCUKLARA BİSİKLET HEDİYE EDİLDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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