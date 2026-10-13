93 yaşında tezgah başında: yastıkçı dede mesleği üç kuşağa taşıyor

93 yaşında tezgah başında: yastıkçı dede Sapanca'da mesleğini yaşatıyor

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde yaşayan 93 yaşındaki Selahattin Dayal, askerlik yıllarında öğrendiği yorgancılık mesleğini kesintisiz olarak sürdürüyor. 1955 yılında Ankara’da hastanede çalışmaya başladıktan sonra askerlikte tabur yazıcılığı yaparken yorgan dikmeyi öğrenen Dayal, memleketine dönünce dükkan açtı ve yaklaşık 70 yıldır tezgahının başında kalıyor. Gözlük kullanmadan iğneye iplik geçirebilmesi nedeniyle mahallede Yastıkçı Dede olarak tanınıyor.

Meslek serüveni ve müşteri bağı:

Dayal, çalışma hayatına 1955’te Ankara’da başladığını, orada 7 ay çalıştıktan sonra askere gittiğini ve tabur yazıcılığı yaptığı yaklaşık 10 aylık dönemin mesleğe yönelmesinde belirleyici olduğunu anlatıyor. Memlekete döndükten sonra bir ustanın yanında bir yıl çalıştıktan sonra dükkan açtığını, evlenip Sapanca’da yerleştiğini söylüyor. Dört çocuk ve on iki torun sahibi olan Dayal, sabah 09.00’dan akşam 19.00’a kadar çalışıyor ve Akyazı, Karasu, Hendek gibi çevre ilçelerden düzenli müşteri geldiğini belirtiyor.

Oğlu Celal Dayal, 2012’de dükkana katıldığını ve babasının 1963’ten beri bu işi yaptığını aktarıyor. Celal, kızının da makinede dikmeyi öğrendiğini, yastık doldurma ve müşterilerle ilgilenme görevlerini üstlendiğini söylüyor. Aile, özellikle yün ve pamuk yorgan talebinin yüksek olduğunu, internetten alışveriş yapanların dahi eski yorganlarını onarıp tekrar kendilerine getirdiğini ifade ediyor. Mahalle sakinleri arasındaki bağın güçlü olduğuna dair örnekler de var; bazı müşterilerin yıllar boyunca saklanan yastıkları olduğunu söylemesi ailenin itibarını ortaya koyuyor.

Gelecek: üçüncü kuşak tezgahta:

Dayal, mesleğini ölene kadar sürdüreceğini belirtiyor ve dürüstlüğünü vurgulayarak 50 yıllık ipek bir yorganı satmadığını, hiçbir müşterisini mağdur etmediğini dile getiriyor. Usta, esnaf kimliğini ve sürekliliğini koruduğunu, borçsuz bir çalışma hayatı sürdürdüğünü ekliyor.

Mesleğin devamı açısından ise ailenin üçüncü kuşağı devreye girmiş durumda. On yaşındaki torun Zehra Dayal, okul çıkışlarında dükkana gelerek dedesine ve babasına yardım ediyor. Zehra önce liseyi açıktan okuyup hafızlık yapmak istediğini, ardından babasına destek olacağını söylüyor. Babası şehir dışındayken pos cihazını kullanmak ve müşterilerle ilgilenmek gibi sorumlulukları üstlenen Zehra, bu işi 3. nesil olarak sürdürmek istediğini belirtiyor. Aile, zanaatın gelecek nesillere aktarılması halinde yaşatılabileceğini vurguluyor.

Yastıkçı Dede ve ailesinin hikayesi, yerel bir esnafın kuşaklar boyu süren emeğini, müşteri ilişkilerini ve zanaatın aktarımını gözler önüne seriyor. Dayal ailesi için meslek sadece gelir kaynağı değil, aynı zamanda toplumsal bir bağ ve kimlik unsuru olmaya devam ediyor.

SAKARYA'NIN SAPANCA İLÇESİNDE YAŞAYAN 93 YAŞINDAKİ SELAHATTİN DAYAL, ASKERLİK GÖREVİ SIRASINDA KOMUTANININ YÖNLENDİRMESİYLE YATAKHANEDEKİ YORGANLARI DİKEREK ÖĞRENDİĞİ YORGANCILIK MESLEĞİNİ 70 YILDIR İLK GÜNKÜ HEYECANIYLA SÜRDÜRÜYOR.