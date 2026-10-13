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Bilecik'te huzurevinde hizmet kalitesi denetimi

Bilecik'te Aile ve Sosyal Hizmetler ekipleri, huzurevinde yemekhane ve depoları denetleyip hizmet kalitesi ve sakinlerin yaşam koşullarını değerlendirdi.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 14:23

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bilecik'te huzurevinde hizmet kalitesi denetimi

Bilecik huzurevinde yapılan yerinde inceleme

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından planlanan denetimler kapsamında, İl Müdür Yardımcısı Rahim Duman yönetiminde Bilecik Huzurevi Müdürlüğünde kapsamlı bir inceleme gerçekleştirildi. Denetim, kurum içi uygulamaların yerinde gözlemlenmesi ve gerekli değerlendirmelerin yapılması amacıyla düzenlendi.

Denetimde incelenen birimler:

İnceleme sırasında huzurevi sakinlerinin yemeklerinin hazırlandığı yemekhane ile gıda ve erzakların muhafaza edildiği depolar detaylı biçimde incelendi. Yetkililerden, birimlerin işleyişi ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alındı; hijyen, stok yönetimi ve hizmet sunum süreçleri değerlendirildi.

Kurumsal hizmet kalitesi vurgusu:

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan denetimlerle ilgili olarak, "Kuruluşlarımızda hizmet kalitesinin artırılması ve vatandaşlarımıza sunulan hizmetlerin en iyi şekilde yürütülmesi amacıyla denetimlerimizi sürdürüyoruz. Huzurevimizde kalan büyüklerimizin ihtiyaçlarının karşılanması ve sağlıklı, güvenli bir ortamda yaşamlarını sürdürmeleri bizim için önceliklidir" dedi.

Denetim kapsamında tespit edilen bulgular ilgili birimlerle paylaşılacak ve varsa düzeltici tedbirler planlanarak uygulanacak. Kurum yetkilileri, huzurevinde kalan kişilerin konforu ile sağlık ve güvenlik standartlarının korunmasının öncelikli olduğunu belirtti.

BİLECİK&#039;TE HUZUREVİNDE DENETİM

BİLECİK'TE HUZUREVİNDE DENETİM

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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