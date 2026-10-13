Gençlere teknoloji köprüsü: Bilecik'te kurumlar güçlerini birleştiriyor

Bilecik’te, bölgedeki kurumlar arasında gençlerin bilim ve teknoloji alanında desteklenmesine yönelik yeni iş birliği olanakları ele alındı. Toplantıya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hamdi İğdeci, Şube Müdürü Savaş Baş, Milli Teknoloji Atölyesi Koordinatörü Günay Turan ve Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir katıldı.

görüşmenin odak noktaları

Toplantıda, TÜBİTAK desteğiyle Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi bünyesinde hayata geçirilme aşamasında olan Milli Teknoloji Atölyesi projesinin gençlere sunacağı imkanlar ayrıntılı biçimde değerlendirildi. Atölyenin eğitim programları, donanım ihtiyaçları ve uygulamalı bilimsel-tekno çalıştayları ile gençlerin beceri setini güçlendirecek faaliyetler konuşuldu.

Kurum temsilcileri, ortak laboratuvar kullanımı, mentörlük programları ve yerel proje destek mekanizmalarının nasıl eşgüdümlü yürütülebileceğini tartıştı. Ortak etkinlik takvimi ve kaynak paylaşımına ilişkin ön çalışmaların başlatılması kararlaştırıldı.

kurumsal iş birliği ve gençlere katkı

Görüşmede ayrıca farklı kurumların rol dağılımı ve gençlere erişim stratejileri üzerinde duruldu. Katılımcılar, atölyenin sahaya yansıyacak somut çıktılar üretmesi için koordinasyonun önemine dikkat çekti.

Ramazan Demir toplantıyla ilgili olarak, "Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyoruz. Gençlerimizin bilim ve teknoloji alanında kendilerini geliştirmelerine katkı sağlayacak çalışmalarda kurumlar arası iş birliğini önemsiyoruz" dedi. Taraflar, gençlere yönelik proje hazırlıklarını hızlandırmak üzere yakın iletişimi sürdüreceklerini bildirdi.

BİLECİK'TE TEKNOLOJİ VE GENÇLİK İŞ BİRLİĞİ GÖRÜŞÜLDÜ