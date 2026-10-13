kardeşlik köprüsü kurulmalı: federasyondan azerbaycan için başörtüsü ve inanç özgürlüğü çağrısı

kardeşlik köprüsü kurulmalı: federasyon Erdoğan’dan Azerbaycan için arabuluculuk istedi

Anadolu Aşiretleri Federasyonu Genel Başkanı Ferhat Armağan, Azerbaycan’da başörtülü öğretmenler ve kamu çalışanlarının inanç özgürlüğüyle ilgili iddiaların artması üzerine açıklama yaptı. Federasyonun geniş temsil ağı ve tarihî bağların gereği olarak, konunun yüksek sesle gündeme getirilmesi gerektiğini vurguladı.

federasyonun yapısı ve temsil ağı:

Açıklamada, federasyonun Türkiye’nin 60 ilinde temsilciliği bulunduğu, 350’den fazla aşiretin temsil edildiği; çok sayıda kanaat önderi, akademisyen ve alimin yanı sıra 100’den fazla sivil toplum kuruluşunu bünyesinde barındırdığı hatırlatıldı. Bu yapının, bölgesel hassasiyetlere ilişkin görüşleri dile getirme sorumluluğunu artırdığı kaydedildi.

çağrının gerekçesi ve istenen girişim:

Ferhat Armağan, açıklamasında 'Tek Millet, İki Devlet' bilincinin taşıdığı anlamı anımsatarak Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik hukukunun korunmasının önemine dikkat çekti. Türkiye’nin geçmişte yaşadığı başörtüsü yasakları ve kamu alanındaki kısıtlamalara ilişkin hafızadaki acı tecrübelerin, Azerbaycan’da tekrar edilmesinin üzüntü verici olduğu belirtildi.

Metinde özellikle 28 Şubat süreci ve o dönemin yarattığı toplumsal ayrışma vurgulandı; çeyrek asır önce yaşananların Türkiye tarafından atlatıldığı ve hak ile özgürlükler alanında önemli adımlar atıldığı ifade edildi. Bu bağlamda, kardeş Azerbaycan’da benzer kısıtlamaların sürüyor olmasının Türk toplumunda derin bir hassasiyet oluşturduğu kaydedildi.

Federasyonun talebi, doğrudan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aracılığıyla iletilmesi yönünde: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev nezdinde kardeşane temasların kurulması ve başörtülü öğretmenler, memurlar ile kamu çalışanlarının mesleklerini inançlarına uygun şekilde icra edebilmeleri için rehberlik ve destek sağlanması istendi.

Açıklamada ayrıca, Müslüman alemi ve Türk dünyasının içinde bulunduğu hassas dönemde birlik ve kardeşlik hukukunun güçlendirilmesinin hayati olduğuna dair çağrı yer aldı. Toplumsal huzurun ve inanç özgürlüğünün tesisi, kardeşliğin pekişmesi için temel olarak gösterildi.

Federasyon, taleplerini iletirken hem diplomatik kanalların kullanılmasını hem de bu konunun kardeşlik ve insan hakları perspektifinden ele alınmasını vurguladı. Armağan, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bölgeye yönelik liderlik vizyonunun, can Azerbaycan’daki kardeşlerin huzur ve gerçek özgürlüğe kavuşmasına katkı sağlayacağına duydukları inancı dile getirdi.

ANADOLU AŞİRETLERİ FEDERASYONU’NDAN AZERBAYCAN’A BAŞÖRTÜSÜ VE İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜ ÇAĞRISI