Abant'ın beyaz sessizliği ziyaretçilere kış keyfi sundu

Abant beyaza büründü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarısının ardından Bolu'da 2 gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı, Abant Gölü Milli Parkı ve çevresini beyaz bir örtüyle kapladı. Yoğun kar, göl kıyısındaki ağaçların ve yeşil alanların tamamını örterek ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.

Hafta sonunu fırsat bilenler ve Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen ziyaretçiler, milli parkta yürüyüş yapıp fotoğraf çekerek manzaranın keyfini sürdü. Bazı gruplar ise sıcak içeceklerini yudumlarken kar topu oynayıp kış atmosferinin tadını çıkardı.

Ziyaretçiler doğanın tadını çıkardı:

Göl çevresinde yürüyüş yapanlar, karla kaplı patikalarda ilerlerken manzaranın sessizliğini ve temiz havasını övdü. Karla örtülü ağaçlar, fotoğraf meraklıları için özellikle ilgi çekici oldu; birçok ziyaretçi anı kaydetmek için cep telefonları ve kameralarını kullandı.

Ziyaretçilerin gözünden Abant:

Ziyaretçilerden Emin Duman, yaşanan karın kendilerini sevindirdiğini belirterek, "Bence çok şanslıyız. Kar yağışı beklentisi olduğunu söylemişlerdi ama bu kadar beklemiyorduk. Her yer bembeyaz oldu. Bolu’ya kar çok yakışıyor. Abant’a daha çok yakışıyor. Biz de karın tadını çıkarıyoruz" dedi.

Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi Melike, Abant'ı ilk kez gördüğünü söyleyerek, "Bugün Bolu Abant’ı ziyaret etmek için geldim. İlk defa ziyaret ettim. Doğası çok güzel, bizi büyüledi. Bu dönemde karı görmek çok güzel hissettirdi. Keyifli bir gündü bizim için" ifadelerini kullandı. Tıp Fakültesi öğrencisi Tarık Talha ise dernek gezisiyle birlikte geldiklerini anlatarak, "Dernek gezisiyle birlikte geldik. Abant’ta çok güzel bir manzarayla karşılaştık. Kar yağıyor, arkadaşlarımlayım. Buranın doğası ve havası apayrı. İnsanı mest eden cinsten. Tadını çıkarıyoruz" diye konuştu.

Yetkililer, ziyaretçilerin yoğun olduğu günlerde parkın korunması ve güvenlik için duyurulara dikkat edilmesini, çöp bırakılmamasını ve işaretli yolların dışına çıkılmamasını hatırlatıyor. Kar yağışının bölgedeki turizme hareketlilik kattığı, ziyaretçilerin doğal güzellikleri fotoğraf ve yürüyüşle değerlendirdiği gözlemlendi.

BOLU'DA 2 GÜNDÜR ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN ABANT GÖLÜ MİLLİ PARKI BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANDI.