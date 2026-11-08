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Erciş'te yağmur yolları göle çevirdi

Van'ın Erciş ilçesinde günlerdir süren yağmur şehir merkezinde su birikintilerine yol açtı; bazı caddeler adeta göle döndü ve vatandaşlar zorlandı.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 13:05

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EDİTÖR: Aslı Han

Erciş'te yağmur yolları göle çevirdi

Erciş'te yağış yaşamı etkiledi:

Van'ın Erciş ilçesinde meteorolojinin uyarıları sonrasında günlerdir devam eden yağmur, şehir merkezinde hayatı olumsuz etkiledi. Gece gündüz aralıklarla yağan yağmur, birçok noktada su birikintilerine neden oldu ve ulaşımı aksattı.

hastane çevresinde ulaşım sıkıntısı:

Özellikle Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi acil girişinin önündeki cadde adeta göle döndü. Hastaneye gidip gelen vatandaşlar ve sağlık personeli, biriken sular nedeniyle güçlük yaşadı.

Hastaneden dönerken sudan geçmek zorunda kalan Emre Dursun, karşılaştığı zorluklara dikkat çekerek yetkililerden çözüm talep etti. Vatandaşlar, benzer durumların tekrarlanmaması için hızlı müdahale bekliyor.

altyapı ve önlem beklentisi:

Yerel halk ve sürücüler, yağışların yol açtığı sorunları azaltacak drenaj ve altyapı çalışmlarının hızlandırılmasını istiyor. Meteorolojinin uyarılarına rağmen devam eden yağışların, kalıcı çözümler gerektirdiği vurgulanıyor.

ERCİŞ ŞEHİT RIDVAN ÇEVİK DEVLET HASTANESİ ACİL GİRİŞİ ÖNÜNDE BULANAN CADDE ADETA GÖLE...

ERCİŞ ŞEHİT RIDVAN ÇEVİK DEVLET HASTANESİ ACİL GİRİŞİ ÖNÜNDE BULANAN CADDE ADETA GÖLE DÖNDÜ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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