mağaza önlerinde yoğunluk:

Şükran Günü'nü izleyen indirim günlerinde, ülkedeki birçok büyük perakendeci önünde uzun kuyruklar oluştu. Target, Walmart ve Best Buy gibi zincirlerin mağaza girişleri ve alışveriş merkezi park yerleri, Perşembe akşamı ve Cuma gecesi itibarıyla kalabalıklaştı. Bazı mağazalar yüzde 70'e varan indirimler uygularken, sınırlı sayıda sunulan fırsatları kaçırmamak isteyen müşteriler geceyi mağaza önlerinde geçirdi.

Yoğunluk sadece yaya kuyruklarıyla sınırlı kalmadı; mağazaların çevresinde araç kuyrukları da görüldü. Birçok noktada müşteriler sırayla içeri alındı, girişler kontrollü şekilde düzenlendi ve bekleme alanları doldu.

güvenlik uyarıları ve öneriler:

Yetkililer, artan kalabalık nedeniyle yaşanabilecek güvenlik sorunlarına ilişkin uyarılar yaptı. Özellikle yoğun otoparklarda hem araç trafiğinin hem de yaya trafiğinin artmasının kaza riskini yükselttiği belirtildi. Alışveriş merkezleri ve mağaza çevrelerinde görev yapan güvenlik güçleri, bazı noktalarda ek önlemler aldı ve giriş-çıkış düzenlemeleri uygulandı.

Yetkililer ayrıca kişisel eşyaların korunmasına dikkat çekti; çanta, cüzdan ve cep telefonu gibi değerli eşyaların göz önünde tutulması ve kalabalıklarda dikkatli olunması tavsiye edildi. Hırsızlık ve itiş kakış riskine karşı alışveriş sırasında temkinli davranılması gerektiği vurgulandı.

tüketici harcamaları ve bölgesel farklılıklar:

Basında yer alan değerlendirmelerde, tatil sezonuna yönelik toplam tüketici harcamalarının arttığı, bununla birlikte birçok kişinin indirim yoğunluğu başlamadan önce alışverişlerini tamamladığı belirtildi. Los Angeles başta olmak üzere California çevresinde mağazaların önündeki hareketlilik daha belirgindi; eyalette maaşların ve ürün fiyatlarının ülke geneline kıyasla daha yüksek olmasının, bölgedeki tüketici harcamalarına yansıdığı ifade edildi.

Ekonomik beklentilerin bazı bölgelerde daha olumlu seyretmesinin de tüketici harcamalarını desteklediği yorumları yapıldı. İndirim günlerinin yaratığı yoğunluk, perakendeciler için yüksek satış potansiyeli barındırırken, beraberinde güvenlik ve lojistik zorlukları da getirdi.

ABD'DE İNDİRİM GÜNLERİ NEDENİYLE MAĞAZALAR ÖNÜNDE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU