Sultangazi’de Ağrı tanıtımı yoğun ilgiyle başladı

Sultangazi Belediyesi tarafından Anadolu Kültür Festivali kapsamında düzenlenen Ağrı Tanıtım Günleri, vatandaşların yoğun katılımıyla kapılarını açtı. Etkinlik, Sultangazi Belediyesi etkinlik alanında yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı; programa Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Sultangazi Belediye Başkan Vekili Mehmet Yiğit, Sultangazi Ağrılılar Derneği Başkanı Umut Öztürk, Ağrılılar Konfederasyonu Başkanı ve Ahmed-i Hani İlim ve Kültür Derneği Başkanı Yunus Bekret, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda Ağrılı vatandaş katıldı.

Stantlar ve yöresel lezzetler:

Etkinlik alanında kurulan stantlarda Ağrı’nın kültürel zenginlikleri, geleneksel el sanatları ve yöresel ürünler ziyaretçilerle buluştu. Ziyaretçiler kentin tarihi mirasını ve el işçiliğini yakından inceleme fırsatı buldu. Ayrıca programda Ağrı mutfağından tatlardan misafirlere haşıl ikram edildi; bu sunum, katılımcılar arasında büyük beğeni topladı.

Organizatörler, Anadolu Kültür Festivalleri çerçevesinde düzenlenen etkinliklerin farklı şehirlerin kültürel değerlerini tanıtmayı ve kültürel dayanışmayı güçlendirmeyi hedeflediğini vurguladı.

Konuşmalarda birlik ve tarih vurgusu:

Programda konuşan Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Ağrı’nın inanç ve tarih dünyasında taşıdığı önemi şu sözlerle dile getirdi: 'Ağrı diğer illerimizden farklı. Ağrı, insanlık yeniden oradan doğdu. İnsanlık yeniden oradan başladı. Nuh’un gemisi Ağrı Dağı’na kondu ve dünya yaşamı yeniden Ağrı’dan adım attı.' Kaşıkçı, devamında Nuh’un Gemisi ile ilgili yürütülen çalışmaların verilerinin geminin Ağrı Dağı’nda olduğuna işaret ettiğini belirtti ve Ağrı’nın ülke için taşıdığı stratejik ve kültürel değere dikkat çekti.

Sultangazi Ağrılılar Derneği Başkanı Umut Öztürk ise konuşmasında etkinliği sadece memleket tanıtımı olarak sınırlamamak gerektiğini ifade etti. Öztürk, Anadolu’nun ortak tarihine, kültürel birlikteliğe ve kardeşliğe vurgu yaparak, 'Bu sahnede bugün sadece Ağrı’yı değil, çok daha fazlasını anlatmamız lazım' dedi. Öztürk, tarihsel birliktelik örnekleri üzerinden günümüzdeki kardeşlik anlayışının önemine değindi.

Öztürk ayrıca birlik ve terörle mücadeleye ilişkin de söz alarak, 'Terörsüz Türkiye sürecini çok önemsiyoruz. Bizim bizden başka dostumuz, kardeşimiz, canımız yok. Biz bu topraklarda biriz ve beraberiz' ifadelerini kullandı; bu sözler programda birlik mesajı olarak öne çıktı.

Etkinlik, hem Ağrılıların şehrin kültürel hayatında görünürlüğünü artırmayı hem de Sultangazi halkının Anadolu mozaiğini yakından tanımasını sağlamayı amaçlıyor. Katılımcılar programı, karşılıklı sohbetler, ürün tanıtımları ve ikramlarla sıcak bir atmosferde değerlendirdi.

Organizasyon yetkilileri, benzer kültür günlerinin devamının planlandığını ve bu tür etkinliklerin kültürel bağları güçlendirdiğini belirtti.

SULTANGAZİ’DE, AĞRI TANITIM GÜNLERİ, VATANDAŞLARIN YOĞUN KATILIMIYLA BAŞLADI. ETKİNLİKTE AĞRI’NIN KÖKLÜ TARİHİ, KÜLTÜREL DEĞERLERİ, GELENEKLERİ VE YÖRESEL LEZZETLERİ TANITILDI.