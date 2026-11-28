Sefer iptalleri duyuruldu:

Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi kıyısındaki olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın için planlanan tarifeli tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini açıkladı. Açıklamada iptalin, bölgedeki kötü hava şartları ve güvenlik gerekçesiyle alındığı belirtildi.

Hangi hatlar etkilendi:

29 Kasım Pazar günü Kabatepe–Gökçeada ve Geyikli–Bozcaada hatlarında tarifede yer alan planlı tüm seferlerin iptal edildiği bildirildi. Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan firma, ilgili güzergahtaki seferlerin tamamının durdurulduğunu kaydetti.

Yolculara uyarı ve öneriler:

Firma, sefer iptallerinden etkilenen yolcuların bilet değişikliği veya iade işlemleri için Gestaş ile iletişime geçmesini önerdi. Yolcuların ulaşım planlarını gözden geçirmesi, güncel duyuruları takip etmesi ve hava koşullarına göre alternatif planlar oluşturması önem taşıyor.

ÇANAKKALE’NİN KUZEY EGE DENİZİ’NDEKİ BOZCAADA VE GÖKÇEADA İLÇELERİNE YARIN YAPILMASI PLANLANAN TARİFELİ TÜM FERİBOT SEFERLERİ OLUMSUZ HAVA ŞARTLARI NEDENİYLE İPTAL EDİLDİ.