Bursa Japon Günleri Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde başladı:

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Japonya İstanbul Başkonsolosluğu, Bursa Kent Konseyi ve Uluyama Türk-Japon Kültür Derneği iş birliğiyle düzenlenen Bursa Japon Günleri, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki açılış töreniyle başladı. Törene Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Japonya İstanbul Başkonsolosu Ryoji Iwama, Bursa Kent Konseyi Başkanı Orhan Samast, Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Birkan, Uluyama Türk-Japon Kültür Derneği Genel Sekreteri Gonca Hande Şahin, geçmiş dönem Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kültür ve sanat aracılığıyla güçlenen ilişkiler:

Konuşmasında Şahin Biba, iki ülke arasındaki ilişkilerin coğrafi mesafeye rağmen güçlü olduğunu vurguladı ve toplumların birbirini daha iyi tanımasının dostlukları pekiştireceğini belirtti. Biba, Japon kültüründe doğaya saygı, sadelik, sabır ve emekle şekillenen sanat anlayışının önemine dikkat çekti ve Bursa'nın geleneksel el sanatları, mimari ve gündelik yaşam kültüründe benzer estetik ve zarafet izleri bulunduğunu ifade etti.

Organizasyonun halklar arasındaki bağları kuvvetlendirmesini ve yeni iş birliklerine zemin hazırlamasını dileyen Biba, etkinlik programında geleneksel Japon müziği, origami atölyeleri, çay seremonisi ve Japon sinemasının yer alacağına dikkat çekti. Hazırlıklarda emeği geçen kurumlar ve katkı sunanlara teşekkür eden başkan vekili, Japon konukların Bursa'dan güzel hatıralarla ayrılmasını temenni etti.

Uluyama derneğinin rolü ve diplomatik destek:

Japonya İstanbul Başkonsolosu Ryoji Iwama ise Uluyama Türk-Japon Kültür Derneği tarafından 1993 yılından bu yana düzenlenen programların Türkiye ile Japonya arasındaki kültürel ilişkilerde önemli yer tuttuğunu hatırlattı. Iwama, organizasyonun Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kent Konseyi destekleriyle gerçekleştiğini, bu tür etkinliklerin devletler kadar bireyler arasındaki ilişkileri derinleştirdiğini ve gönül bağlarını güçlendirdiğini belirtti.

Bursa Kent Konseyi Başkanı Orhan Samast etkinliğin gelenekselleşmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederken, Uluyama Türk-Japon Kültür Derneği Genel Sekreteri Gonca Hande Şahin ise programın Türk-Japon dostluğunu pekiştirmeyi ve bu kültürel mirası gelecek kuşaklara aktarmayı amaçladığını söyledi.

Etkinlikler ve katılımcı deneyimi:

Açılış konuşmalarının ardından sahnede Suetomi Koto Topluluğu geleneksel Japon müziğini Türk musikisinin seçkin eserleriyle harmanlayarak bir konser sundu. Aikido Bursa tarafından gerçekleştirilen gösterilerle Japon savaş sanatları tanıtıldı. Fuaye alanında açılan origami sergisi ve atölye çalışmaları katılımcılara kağıt katlama sanatını uygulamalı olarak öğrenme imkanı verdi.

Program iki gün boyunca devam edecek olup, ziyaretçilere geleneksel Japon müziğinden origamiye, çay seremonisinden Japon sinemasına kadar geniş bir yelpazede etkinlikler sunuluyor. Organizasyon, yerel yöneticiler, diplomatik temsilcilik, sivil toplum ve sanatçı iş birliğiyle Türkiye-Japonya arasındaki kültürel diyaloğu öne çıkarıyor.

Etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen Japonya İstanbul Başkonsolosluğu, Bursa Kent Konseyi, Uluyama Türk-Japon Kültür Derneği, sanatçılar ve katkıda bulunan herkese teşekkür edildi ve katılımcıların etkinlikten zengin bir kültürel deneyimle ayrılması temenni edildi.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, JAPONYA İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞU, BURSA KENT KONSEYİ VE ULUYAMA TÜRK-JAPON KÜLTÜR DERNEĞİ İŞ BİRLİĞİYLE DÜZENLENEN ‘BURSA JAPON GÜNLERİ’, GERÇEKLEŞTİRİLEN TÖRENLE BAŞLADI. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ ŞAHİN BİBA, ORGANİZASYONUN TÜRK VE JAPON HALKLARI ARASINDAKİ DOSTLUĞUN PEKİŞMESİNE VE YENİ İŞ BİRLİKLERİNİN GELİŞMESİNE VESİLE OLMASINI DİLEDİ.