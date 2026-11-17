Görüşmenin çerçevesi

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Şam’da Suriye Dışişleri Bakanı Esad eş-Şeybani ile bir araya geldi. Toplantı, iki tarafın ve uluslararası ortakların katıldığı bir çalışma gündemi çerçevesinde gerçekleşti.

görüşmenin odağı:

Barrack, sosyal medya paylaşımında toplantının Suriye ve Avrupa Birliği arasında ticaret, yatırım ile siyasi ve kurumsal işbirliğini kapsayan yeni bir anlaşma üzerinde yürütülen çalışmaları ilerlettiğini belirtti. Paylaşımda geçen ifadelere göre bu çalışmalar Suriye Ortaklık Koordinasyon Forumu kapsamında sürdürüldü ve sürecin önemine vurgu yapıldı.

"Bu sabah Şam’da Dışişleri Bakanı Esad eş-Şeybani ve Suriye’nin uluslararası ortakları, Suriye ve Avrupa Birliği’nin ticaret, yatırım ile siyasi ve kurumsal işbirliğini kapsayan yeni bir anlaşma üzerindeki çalışmalarını ilerlettiği Suriye Ortaklık Koordinasyon Forumu için bir araya geldi. Suriye, ikinci Ulusal Gün yıl dönümüne yaklaşırken bu tarihi bir adımdır."

ankara buluşması:

Aynı paylaşımda Barrack, günün ilerleyen saatlerinde Esad eş-Şeybani’yi Ankara’daki konutunda ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu yazdı. Toplantıda bölgesel gerekliliklere dair ortak düşünce ve çözümlerin samimi şekilde değerlendirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

"Bu akşam, bölgesel gerekliliklere dair ortak düşünce ve çözümlerimizi samimi bir şekilde değerlendirmek üzere kendisini Ankara’daki konutumda ağırlamaktan memnuniyet duydum. Suriye’nin harika ve cesur genç liderliğine ve yeteneklerini fark edip Suriye’yi bölgedeki o parlak konumuna yeniden kavuşturmaları için onlara şans veren Başkan Trump’a şapka çıkarıyorum"

Paylaşımdaki ifadeler, ilgili tarafların hem diplomatik kanallarda hem de forum mekanizmalarıyla iş birliği arayışında olduğunu gösteriyor. Görüşme, Suriye ile Avrupa Birliği arasındaki kapsamlı bir anlaşma girişiminin ve bölgesel konuların koordinasyonunun önemini vurguluyor.

ABD’NİN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ VE SURİYE ÖZEL TEMSİLCİSİ TOM BARRACK, SURİYE DIŞİŞLERİ BAKANI ESAD EŞ-ŞEYBANİ İLE BİR ARAYA GELDİ.